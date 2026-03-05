Υποκλοπές: Εντολή του ΣτΕ στην ΕΥΠ να στείλει τον φάκελο Κουκάκη

Εντολή του ΣτΕ αναγκάζει την ΕΥΠ να συμμορφωθεί μετά από σχετική απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου και να του γνωστοποιηθούν εντός τριμήνου τα στοιχεία του φακέλου του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, στην υπόθεση των υποκλοπών μέσω του λογισμικού Predator.

Στον απόηχο της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας, με την οποία καταδικάστηκαν οι εκπρόσωποι των εμπλεκομένων εταιριών και τη διαβίβαση της δικογραφίας στον εισαγγελέα για περαιτέρω έρευνα, το ανώτατο δικαστήριο έδωσε εντολή προς την ΕΥΠ στο πλαίσιο της αίτησης ακύρωση που έχει υποβάλει ο δημοσιογράφος κατά πράξης του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.).

Μάλιστα, μέχρι να διαβιβαστεί ενώπιόν της αυτός ο φάκελος, η Ολομέλεια του ΣτΕ αναβάλλει -όπως κάνει γνωστό με ανακοίνωσή της- την έκδοση απόφασης επί της προσφυγής του δημοσιογράφου κατά της πράξης του προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ). Με αυτήν την πράξη ο δημοσιογράφος ενημερώθηκε ότι ο υπηρεσιακός φάκελος της άρσης απορρήτου των επικοινωνιών του ζητήθηκε μεν από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) αλλά δεν τέθηκε υπόψη της ΑΔΑΕ. Ακόμη, ο δημοσιογράφος με την προσφυγή του στρέφεται και κατά της άρνησης της ΕΥΠ να θέσει υπόψη της ΑΔΑΕ τον εν λόγω φάκελο.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας για αυτήν την υπόθεση έχει ως εξής:

«Στις 14.11.2025 συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πρόεδρος: Μ. Πικραμένος, Εισηγήτρια: Μ. Τριπολιτσιώτη, Σύμβουλος) αίτηση ακυρώσεως του Α.Κ. κατά πράξης του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), με την οποία γνωστοποιήθηκε στον αιτούντα ότι το αίτημά του περί παροχής πληροφοριών σχετικά με τους λόγους άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του και κοινοποίησης του υπηρεσιακού του φακέλου δεν μπορεί να ικανοποιηθεί διότι η Ε.Υ.Π. δεν έθεσε υπόψιν της Α.Δ.Α.Ε. τον σχετικό φάκελο. Η αίτηση ακυρώσεως στρέφεται και κατά της άρνησης της Ε.Υ.Π. να θέσει στη διάθεση της Α.Δ.Α.Ε. τον φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του αιτούντος.

Η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη στις 2.3.2026 και αποφάσισε να διατάξει την Ε.Υ.Π. να διαβιβάσει στο Δικαστήριο τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του αιτούντος και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, κατά τρόπο που η ίδια κρίνει συμβατό με τον απόρρητο χαρακτήρα των στοιχείων, σε περίπτωση δε που προβληθεί ότι ο υπηρεσιακός φάκελος και τα στοιχεία αυτά έχουν καταστραφεί, να γνωστοποιηθεί στο Δικαστήριο βάσει ποιας διάταξης κατεστράφησαν και να χωρήσει ανασύστασή τους και διαβίβασή τους στο Δικαστήριο.

Ενόψει των ανωτέρω, η Ολομέλεια αναβάλλει την οριστική κρίση επί της υποθέσεως και διατάσσει την Ε.Υ.Π. να διαβιβάσει τα ως άνω στοιχεία στο Δικαστήριο εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης που θα εκδοθεί».

