ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 16:58
ΕΛΛΑΔΑ

05.03.2026 14:53

Τουλάχιστον 12 συλλήψεις για απάτες με κρυπτονομίσματα – Πώς δρούσε η σπείρα

05.03.2026 14:53
crypto

Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχής της Αττικής και της Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες μέσω κρυπτονομισμάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέλη της οργάνωσης διατηρούσαν νομιμοφανείς εταιρείες επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα μέσω των οποίων υπόσχονταν σε πολίτες δήθεν εγγυημένες και υψηλές αποδόσεις.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 12 άτομα (3 σε Αθήνα, 6 σε Ρέθυμνο και 3 σε Ηράκλειο).

