Θεσσαλονίκη: 16χρονος συνελήφθη για ληστεία σε βάρος συνομήλικής του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένας 16χρονος συνελήφθη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για ληστεία, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ως θύμα φέρεται συνομήλική του, από την οποία άρπαξε, με χρήση βίας, το κινητό τηλέφωνο και χρήματα.
Ο ανήλικος, προανακριτικά, αρνήθηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση. Πήρε προθεσμία για αύριο και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.
Διαβάστε επίσης:
Εξαρθρώθηκε συμμορία απατεώνων: Ο «διευθυντής», το «τηλεφωνικό κέντρο» και η λεία που ξεπερνά τις 280.000 ευρώ
Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Τέσσερις νέες αιτήσεις από ξένα ιδρύματα για λειτουργία παραρτημάτων στην Ελλάδα
Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.