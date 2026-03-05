search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 14:18
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

05.03.2026 13:25

Θεσσαλονίκη: 16χρονος συνελήφθη για ληστεία σε βάρος συνομήλικής του

05.03.2026 13:25
PERIPOLIKO_ASTYNOMIA
φωτογραφία αρχείου

Ένας 16χρονος συνελήφθη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για ληστεία, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ως θύμα φέρεται συνομήλική του, από την οποία άρπαξε, με χρήση βίας, το κινητό τηλέφωνο και χρήματα.

Ο ανήλικος, προανακριτικά, αρνήθηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση. Πήρε προθεσμία για αύριο και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Διαβάστε επίσης:

Εξαρθρώθηκε συμμορία απατεώνων: Ο «διευθυντής», το «τηλεφωνικό κέντρο» και η λεία που ξεπερνά τις 280.000 ευρώ

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Τέσσερις νέες αιτήσεις από ξένα ιδρύματα για λειτουργία παραρτημάτων στην Ελλάδα

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giorgos-lianis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάνης: «Υπήρξα γαλαντόμος σύντροφος αλλά κάκιστος σύζυγος, εξαιρετικός παππούς και πανάθλιος πατέρας» (Video)

aftokinito_viomichania_0503_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

JD Power Europe: Αν ο πόλεμος τελειώσει σύντομα, η αυτοκινητοβιομηχανία δεν θα επηρεαστεί

AntónioLoboAntunes
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πέθανε ο διάσημος Πορτογάλος συγγραφέας, Αντόνιο Λόμπο Αντούνες

crystal_ryan_0503_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Όσκαρ 2026: Ιστορική επανένωση των Billy Crystal και Meg Ryan για να τιμήσουν τον Rob Reiner (photos)

bokota-ekplixi-new
MEDIA

Ξέσπασε σε κλάματα η Δάφνη Μπόκοτα – Η έκπληξη του γιου της στο πλατό της εκπομπής (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

gerapetritis karystianou bakogiannis giannis
ΚΑΛΧΑΣ

Η λεπτή γραμμή στην Κύπρο, ο ρόλος Γεραπετρίτη, Δένδια, ο συναινετικός Ανδρουλάκης, η κόντρα Καρυστιανού με ΚΚΕ, ο Μπακογιάννης ξανά για το δήμο και το κρασί του Giannis

CHRISTINA APPLEGATE
LIFESTYLE

Όταν η Κριστίνα Άπλγκεϊτ παράτησε τον Μπραντ Πιτ για έναν ροκ σταρ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 14:18
giorgos-lianis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάνης: «Υπήρξα γαλαντόμος σύντροφος αλλά κάκιστος σύζυγος, εξαιρετικός παππούς και πανάθλιος πατέρας» (Video)

aftokinito_viomichania_0503_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

JD Power Europe: Αν ο πόλεμος τελειώσει σύντομα, η αυτοκινητοβιομηχανία δεν θα επηρεαστεί

AntónioLoboAntunes
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πέθανε ο διάσημος Πορτογάλος συγγραφέας, Αντόνιο Λόμπο Αντούνες

1 / 3