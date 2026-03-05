Θεσσαλονίκη: 16χρονος συνελήφθη για ληστεία σε βάρος συνομήλικής του

Ένας 16χρονος συνελήφθη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για ληστεία, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ως θύμα φέρεται συνομήλική του, από την οποία άρπαξε, με χρήση βίας, το κινητό τηλέφωνο και χρήματα.

Ο ανήλικος, προανακριτικά, αρνήθηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση. Πήρε προθεσμία για αύριο και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Διαβάστε επίσης:

Εξαρθρώθηκε συμμορία απατεώνων: Ο «διευθυντής», το «τηλεφωνικό κέντρο» και η λεία που ξεπερνά τις 280.000 ευρώ

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Τέσσερις νέες αιτήσεις από ξένα ιδρύματα για λειτουργία παραρτημάτων στην Ελλάδα

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του