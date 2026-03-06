search
06.03.2026 20:36

Επαναπατρίστηκαν ακόμη 87 Έλληνες που βρίσκονταν στο Ομάν – Ανάμεσά τους και ένα βρέφος

06.03.2026 20:36
el venizelow 88- new

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από τη Μέση Ανατολή, την ώρα που η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή παραμένει έκρυθμη.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, ακόμη μία πτήση επαναπατρισμού προσγειώθηκε με ασφάλεια στην Αθήνα το απόγευμα της Παρασκευής 6/3. Το αεροσκάφος έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», μεταφέροντας συνολικά 87 Έλληνες πολίτες που αναχώρησαν από το Ομάν, ανάμεσά τους και ένα βρέφος.

Η αποστολή οργανώθηκε για λογαριασμό του υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο των ενεργειών που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή.

Η πτήση αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μουσκάτ με προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και πραγματοποιήθηκε με αεροσκάφος Airbus A320neo της SKY express, με τη διάρκεια του ταξιδιού να ανέρχεται περίπου στις έξι ώρες.

Τις προηγούμενες ημέρες είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία επαναπατρισμού, καθώς στις 3, 4 και 5 Μαρτίου επέστρεψαν στην Ελλάδα ακόμη 379 πολίτες, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των διπλωματικών και προξενικών Αρχών, σε συνεργασία με αεροπορικά και άλλα μεταφορικά μέσα.

