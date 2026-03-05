Στην Αθήνα ακόμη 122 Έλληνες από το Ομάν και το Άμπου Ντάμπι

Αργά το βράδυ της Πέμπτης, 5/3, έφτασε στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» πτήση της AEGEAN, η οποία πραγματοποίησε δρομολόγιο από το Άμπου Ντάμπι και το Ομάν σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών, μεταφέροντας πίσω στην πατρίδα 122 Έλληνες που βρίσκονταν στη Μέση Ανατολή.

Στο αεροδρόμιο εκτυλίχθηκαν έντονα συγκινητικές στιγμές, καθώς οι επαναπατρισθέντες συναντήθηκαν ξανά με συγγενείς και φίλους που τους περίμεναν για ώρες, αγκαλιάζοντάς τους μετά από μια δύσκολη και αγχωτική εμπειρία.

Η άφιξη της πτήσης είχε αρχικά προγραμματιστεί λίγο μετά τις 21:00, ωστόσο τελικά το αεροσκάφος προσγειώθηκε στην Αθήνα στις 23:00.

Σε ανακοίνωσή της η AEGEAN διευκρίνισε ότι οι συγκεκριμένες πτήσεις οργανώνονται για λογαριασμό του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και δεν μπορούν να κλειστούν μέσω της εταιρείας. «Διευκρινίζεται ότι, καθώς οι συγκεκριμένες πτήσεις πραγματοποιούνται για λογαριασμό του υπουργείου Εξωτερικών, δεν είναι δυνατή η κράτηση μέσω της AEGEAN. Οι Έλληνες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή θα πρέπει να απευθύνονται στις αντίστοιχες Πρεσβείες και στις Προξενικές Αρχές της Ελλάδας και να δηλώνουν τα στοιχεία τους στη φόρμα εγγραφής Ελλήνων Πολιτών. Οι ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού, αλλά και όποιες αντίστοιχες πτήσεις προγραμματιστούν τις επόμενες ημέρες, πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο εφόσον πληρούνται όλες οι συνθήκες ασφαλείας και κατόπιν αδειοδότησης από τις Αρμόδιες Αρχές», τονίζει στην ανακοίνωσή της.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχαν επιστρέψει στην Ελλάδα ακόμη 91 Έλληνες με στρατιωτικό αεροσκάφος C-130, το οποίο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ελευσίνα. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί μία ακόμη αντίστοιχη πτήση επαναπατρισμού την Παρασκευή 6 Μαρτίου.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στην Αθήνα: Νεκρός ανήλικος μαθητής γαλλικής καταγωγής μετά από πτώση από 3ο όροφο ξενοδοχείου

Αττική Οδός: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών

Επέστρεψε στην Πάτρα ο πατέρας της Λόρας, αρνήθηκε να τον δει





