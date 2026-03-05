search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 23:36
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.03.2026 22:07

Αττική Οδός: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών

05.03.2026 22:07
attiki-odos-new

Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Συγκεκριμένα, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης οροφής της διάβασης του Α/Κ Φυλής στην Αττική Οδό, στις 6 και 7 Μαρτίου 2026, από απόψε, κατά τις ώρες 21.00 έως την 09.00 της επομένης, θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός της Αττικής Οδού, στο ύψος της χ/θ Α 19,000, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, περιοχής Δήμου Φυλής.

Κατά τη διάρκεια του ως άνω αποκλεισμού, η κυκλοφορία από Ελευσίνα προς Αεροδρόμιο/Μαρκόπουλο θα εκτρέπεται στην έξοδο Φυλής (έξοδος 6) και μέσω της άνω διάβασης του Α/Κ Φυλής, τα οχήματα θα επανεισέρχονται στην Αττική οδό προς Αεροδρόμιο από τον σταθμό διοδίων Φυλής Ανατολικά.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Διαβάστε επίσης:

Έφτασε στην Ελευσίνα το C-130 με 91 Έλληνες από το Άμπου Ντάμπι (Photos/Videos)

Επέστρεψε στην Πάτρα ο πατέρας της Λόρας, αρνήθηκε να τον δει

«Να η μαϊμού» – Κύκλωμα ετοίμαζε επίθεση κατά αστυνομικών στα Χανιά, έπαιρναν εντολές από 23χρονο κρατούμενο


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ERDOGAN
ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ανησυχία για τον ρόλο της Τουρκίας στο «αύριο» της Μέσης Ανατολής – «Ο Ερντογάν θέλει να γίνει ηγέτης του ισλαμικού κόσμου»

trump oval office – 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τιμές καυσίμων: «Δεν ανησυχώ για την άνοδο τους» – Αύξηση 16% στο πετρέλαιο από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν

asthenoforo new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αθήνα: Νεκρός ανήλικος μαθητής γαλλικής καταγωγής μετά από πτώση από 3ο όροφο ξενοδοχείου

iran-2347
ΚΟΣΜΟΣ

«Καμία διαπραγμάτευση» λέει το Ιράν, «εκπλήξεις» υπόσχεται το Ισραήλ – Αναφορές για χτύπημα στο USS Abraham Lincoln – Live οι εξελίξεις

trump_3001_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

ΝΥΤ: Ο Τραμπ επιδιώκει γρήγορη νίκη στο Ιράν, αλλά οι συνέπειες μπορεί να αποδειχθούν βαριές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 23:36
ERDOGAN
ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ανησυχία για τον ρόλο της Τουρκίας στο «αύριο» της Μέσης Ανατολής – «Ο Ερντογάν θέλει να γίνει ηγέτης του ισλαμικού κόσμου»

trump oval office – 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τιμές καυσίμων: «Δεν ανησυχώ για την άνοδο τους» – Αύξηση 16% στο πετρέλαιο από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν

asthenoforo new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αθήνα: Νεκρός ανήλικος μαθητής γαλλικής καταγωγής μετά από πτώση από 3ο όροφο ξενοδοχείου

1 / 3