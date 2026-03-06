Με ποινικό μητρώο ο άνδρας που απειλούσε να ανατιναχθεί έξω από τη ΓΑΔΑ, εξουδετερώθηκαν οι χειροβομβίδες (Photo/Video)

Πραγματικές ήταν οι δύο από τις τρεις χειροβομβίδες, που κουβαλούσε μαζί του, ο άνδρας που απειλούσε να ανατιναχθεί έξω από τη ΓΑΔΑ.

Ο συλληφθέντας είναι 48 ετών, είναι υπήκοος Σουδάν και είχε ποινικό μητρώο για ναρκωτικά.

Λίγο μετά τις 19.00, φορώντας ένα σακίδιο στην πλάτη επιχείρησε να μπει στη ΓΑΔΑ, αλλά ο σκοπός τον σταμάτησε, επειδή του φάνηκε ύποπτος.

Τότε ο 48χρονος έβγαλε μία χειροβομβίδα και πότε την κρατούσε στο χέρια του πότε την έβαζε ανάμεσα στα πόδια του, ενώ έβγαλε και ένα δοχείο με άλλες δύο χειροβομβίδες.

Ο σκοπός βρήκε την ευκαιρία να καλέσει ενισχύσεις, με αστυνομικούς να αποκλείουν την περιοχή.

Του έδωσαν το τηλέφωνο που ζητούσε και κατάφεραν να τον ακινητοποίησαν. Στο σημείο έφτασαν άμεσα πυροτεχνουργοί της ΤΕΕΜ, οι οποίο προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη. Στο σακίδιο του 48χρονου εντοπίστηκε και ένα αποφυλακιστήριο. Εκτιμάται ότι πρόκειται για άτομο που πάσχει από ψυχική διαταραχή ή είναι χρήστης ναρκωτικών.

Διαβάστε επίσης

Λήξη συναγερμού στη ΓΑΔΑ: Συνελήφθη ο ανδρας που απειλούσε να ανατιναχθεί, κατασχέθηκαν αντικείμενα που μοιάζουν με χειροβομβίδα

Τέμπη – Δίκη για βίντεο: Κατασχέθηκε υλικό που είχε καταγράψει πραγματογνώμονας από τη σύγκρουση (videos)

Κερατσίνι: Διαρρήκτες βρήκαν άδεια την ταμειακή σε φούρνο και έφυγαν με… γαλακτομπούρεκα (video)