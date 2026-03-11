search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026
ΕΛΛΑΔΑ

11.03.2026 13:41

Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ για εγκληματικές δραστηριότητες – Μία σύλληψη και 8 προσαγωγές 

11.03.2026 13:41
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί επιχείρηση της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη και την Χαλκιδική, για άτομα που εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουν πραγματοποιηθεί πέντε έρευνες σε σπίτια, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν προσαγάγει οκτώ άτομα και έχουν συλλάβει έναν.

Πρόκειται για μία Ελληνίδα, τρία άτομα από το Πακιστάν, τρία από την Τουρκία και έναν από το Ιράκ.

Ενας εκ των Τούρκων έχει συλληφθεί καθώς σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ερυθρά αγγελία για κακουργηματική απάτη.

spanoulis-sef-3423
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Και επίσημα τέλος από τη Μονακό ο Σπανούλης

Dacia Striker (9)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ο οδικός χάρτης της Dacia μέχρι και το 2030 (photos)

limeniko-metanastes-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνεχίζονται οι αφίξεις προσφύγων και μεταναστών – Τρία περιστατικά με περισσότερα από 100 άτομα από τα ξημερώματα

marinakis-fake-news
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Να ανοίξουμε τη συζήτηση για να καταργηθεί η ανωνυμία στο διαδίκτυο

tsimaris_1103_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Ιωάννης Τσίμαρης: «Στον “αέρα” η Ψηφιοποίηση Ιατρικών Αρχείων – Κινδυνεύει να χαθεί η χρηματοδότηση 173 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης»

Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

giorgos-marinos-new-
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος - Ο πρώτος showman στην Ελλάδα

akylas-new
MEDIA

Eurovision 2026: Έτσι θα εμφανιστεί ο Akylas στη σκηνή της Βιέννης (Video)

