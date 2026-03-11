Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ για εγκληματικές δραστηριότητες – Μία σύλληψη και 8 προσαγωγές 

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί επιχείρηση της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη και την Χαλκιδική, για άτομα που εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουν πραγματοποιηθεί πέντε έρευνες σε σπίτια, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν προσαγάγει οκτώ άτομα και έχουν συλλάβει έναν.

Πρόκειται για μία Ελληνίδα, τρία άτομα από το Πακιστάν, τρία από την Τουρκία και έναν από το Ιράκ.

Ενας εκ των Τούρκων έχει συλληφθεί καθώς σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ερυθρά αγγελία για κακουργηματική απάτη.

