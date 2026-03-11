Το τελευταίο αντίο στον Χρήστο Βαλαβανίδη (Photos)

Το τελευταίο αντίο στον Χρήστο Βαλαβανίδη λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι που συγκεντρώθηκαν στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας για να αποχαιρετήσουν τον σπουδαίο ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής (6/3), σε ηλικία 82 ετών, έπειτα από σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπιζε τον τελευταίο καιρό με την υγεία του.

Την είδηση για την αποτέφρωση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Θα αποχαιρετήσουμε με θλίψη και σεβασμό τον αγαπημένο μας και σπουδαίο Χρήστο Βαλαβανίδη την Τετάρτη στις 12.30 από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Δημοσιεύω αυτή τη φωτογραφία από την περίοδο της μεγάλης κρίσης του κορωνοϊού τότε που ο Χρήστος μαζί με την αγαπημένη του σύζυγο Ασπασία Κραλλη έφερναν καρβέλια ψωμί στα γραφεία του ΤΑΣΕΗ για να τα μοιράσουμε σε ηθοποιούς, ψωμί που ζύμωναν και έψηναν οι ίδιοι στο σπίτι τους. Καλό σου ταξίδι Χρήστο μας» έγραψε.

Εκτός από τη σύζυγό του, Ασπασία Κράλλη, το παρών έδωσαν -μεταξύ άλλων- ο Δημήτρης Πιατάς, ο Δημήτρης Φραγκιόγλου, ο Παντελής Καναράκης, αλλά και η Ζωή Κωνταντοπούλου.

