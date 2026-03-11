search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 17:41
11.03.2026 17:30

Βίντεο ντοκουμέντο από τη θανατηφόρα παράσυρση στην Πολίχνη – Εξετάζεται το σενάριο να έκαναν κόντρες 

Polixni

Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 27χρονο οδηγό, που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 25χρονο πεζό στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Ένα από τα σενάρια, που εξετάζεται, είναι ο 27χρονος να έκανε κόντρα με άλλο όχημα. 

Σε βίντεο που εξασφάλισε η ΕΡΤ φαίνεται ένα αυτοκίνητο να περνά με ιλιγγιώδη ταχύτητα από την Αγνώστου Στρατιώτη. 

Πίσω του ακολουθεί το αυτοκίνητο του 27χρονου, που έχει, επίσης, αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα. Ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο, παρασέρνει τη στάση του λεωφορείου, ένα δέντρο και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα χτυπάει τον 25χρονο και τον 24χρονο φίλο του, που έκαναν βόλτα.

Ο 25χρονος, δυστυχώς, τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο 24χρονος νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. 

