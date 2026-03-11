search
11.03.2026 17:57

Δίκη Χρυσής Αυγής: Στη φυλακή και η Ελένη Ζαρούλια μετά την απόφαση του Εφετείου – Πόσοι ακολουθούν, αναλυτικά οι ποινές

11.03.2026 17:57
zaroulia xrisi aygi – new

Η αυλαία της δευτεροβάθμιας δίκης της Χρυσής Αυγής, τέσσερα χρόνια από την έναρξή της, οδηγεί στη φυλακή τέσσερις καταδικασθέντες, οι οποίοι δεν κρατήθηκαν σε κανένα δικονομικό στάδιο της υπόθεσης.

Στη φυλακή θα οδηγηθεί η πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής Ελένη Ζαρούλια, καθώς οι δικαστές του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας την καταδίκασαν σε κάθειρξη πέντε ετών για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απέρριψαν το αίτημα για μετατροπή της ποινής της. 

Στη φυλακή οδηγούνται και άλλοι τρεις καταδικασθέντες, οι Γιώργος Δήμου, με 7 έτη κάθειρξη για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλοο, με 7 έτη κάθειρξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, και Γεώργιος Σκάλκος, με 7 έτη κάθειρξη για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Από τους 42 κατηγορούμενους, έχουν εκτίσει τις ποινές τους οι 24 και έχουν αποφυλακιστεί με υφ´ όρων απόλυση.

Σε 11 καταδικασθέντες που δεν είχαν εκτίσει ποινή, το δικαστήριο, είτε μετέτρεψε τις ποινές σε χρηματικές, είτε χορήγησε αναστολή.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο αποφάσισε την αναστολή της έκτισης της ποινής για τους Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Μιχάλη Αρβανίτης, Αριστοδημο Δασκαλάκη, Δημήτρη Κουκούτση, Στάθη Μπούκουρα, Αντώνη Γρέγο και Γιώργο Τσακανίκα με τον όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα για 3 χρόνια.

Μετατροπή σε χρηματική ποινή προς 5 ευρώ ημερησίως αποφάσισε το δικαστήριο για τους Νίκο Μίχο, Μάρκο Ευγενικό, Θωμά Μαρία και Κωνσταντίνο Χατζιδάκη.

Στη φυλακή παραμένουν ο δολοφόνος του Παύλου Φύσσα Γιώργος Ρουπακιάς και οι πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης και Ιωάννης Λαγός.

Ποινές από 4 έτη έως ισόβια, 13 χρόνια στο διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης

Νωρίτερα, σε κάθειρξη 13 ετών καταδίκασε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον γενικό γραμματέα της Χρυσής Αυγής Νίκο Μιχαλολιάκο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Την ίδια ποινή έλαβαν και οι Κασιδιάρης, Λαγός, Παπάς, Γερμενής και Παναγιώταρος.

Ίδιες με τις πρωτόδικες είναι οι ποινές που επιβλήθηκαν για το διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης με 13 χρόνια κάθειρξη για τους 6 από τους 7 και 10 για τον Ματθαιόπουλο.  

Ισόβια και 10 χρόνια στον δολοφόνο του Παύλου Φύσσα Γιώργο Ρουπακιά. Μειωμένες ποινές επέβαλε το δικαστήριο σε δέκα κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων η σύζυγος του αρχηγού της Χρυσής Αυγής, Ελένη Ζαρούλια, και τρεις ακόμη πρώην βουλευτές.

Η Ελένη Ζαρούλια από 6 χρόνια κάθειρξης σε πρώτο βαθμό, καταδικάστηκε σε 5 χρόνια κάθειρξης, ενώ οι τρεις άλλοτε συνάδελφοι της στη Βουλή καταδικάστηκαν από 6 χρόνια κάθειρξης σε 5 χρόνια φυλάκισης.

Η πρώην βουλευτής είναι η μόνη που μειώθηκε η ποινή της, χωρίς να της αναγνωριστεί ελαφρυντικό και είναι μεταξύ των τεσσάρων κατηγορουμένων που δεν κρατήθηκαν ούτε μια ημέρα για την υπόθεση.

Νωρίτερα, το δικαστήριο απέρριψε τα ελαφρυντικά για 22 από τους 27 καταδικασμένους, ενώ σε πέντε αναγνώρισε το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς.

Σημειώνεται ότι κανείς από τους 42 συνολικά καταδικασθέντες για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής δεν βρίσκονταν στη δικαστική αίθουσα για να ακούσει την τελεσίδικη ετυμηγορία του Εφετείου. Εξαίρεση αποτελεί ο Ιωάννης Λαγός, ο οποίος βρέθηκε στο δικαστήριο.

Αναλυτικά οι ποινές

Διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης:

  • Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 χρόνια
  • Ηλίας Κασιδιάρης: 13 χρόνια
  • Γιάννης Λαγός: 13 χρόνια
  • Γιώργος Γερμενής: 13 χρόνια
  • Χρήστος Παππάς: 13 χρόνια
  • Ηλία Παναγιώταρος: 13 χρόνια
  • Αρτέμης Ματθαιόπουλος: 10 χρόνια

Πρώην βουλευτές για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση:

  • Νίκος Μίχος: 5 έτη φυλάκιση 
  • Ευστάθιος Μπούκουρας: 5 έτη φυλάκιση 
  • Μιχάλης Αρβανίτης: 5 έτη φυλάκιση 
  • Αντώνης Γρέγος: 5 έτη φυλάκιση 
  • Παναγιώτης Ηλιόπουλος: 7 έτη κάθειρξη 

Ελένη Ζαρουλια: 5 χρόνια κάθειρξη 

  • Πολύβιος Ζησιμόπουλος: 6 χρόνια κάθειρξη 
  • Κώστας Μπαρμπαρούσης: 6 έτη κάθειρξης
  • Νίκος Κουζηλός: 7 χρόνια κάθειρξη 
  • Δημήτρης Κουκούτσης: 5 έτη φυλάκιση 
  • Χρυσοβαλάντης Αλεξοπουλος: 5 έτη φυλάκιση 

Δολοφονία Παύλου Φύσσα

  • Γ. Ρουπακιάς: Ισόβια και 10 έτη 
  • Ι. Καζαντζόγλου: 10 έτη 
  • Ι. Άγγος: 9 έτη 
  • Α. Αναδιώτης: 7 ετη
  • Γ. Δήμου: 7 έτη
  • Ε. Καλαρίτης: 9 έτη
  • Ι. Β. Κομιανός: 9 έτη
  • Κ. Κορκοβίλης: 9 έτη
  • Α. Μιχάλαρος: 9 έτη 
  • Γ. Πατέλης: 10 έτη
  • Γ. Σκάλκος: 7 έτη
  • Γ. Σταμπέλος: 9 έτη
  • Λ. Τσαλίκης: 9 έτη
  • Ν. Τσορβάς: 9 έτη

Υπόθεση Αιγύπτιων ψαράδων

  • Αν. Πανταζής: 10 έτη 
  • Δ. Αγριογιάννης: 7 έτη
  • Μ. Ευγενικός: 6 έτη
  • Θ. Μαρίας: 6 χρόνια
  • Κ. Παπαδόπουλος: 7 έτη

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

  • Αρ. Δασκαλάκης: 4 έτη φυλάκιση 
  • Ν. Αποστόλου: 7 έτη 
  • Χρ. Χατζηδάκης: 4 έτη φυλάκιση  
  • Β. Πόπορη: 6 έτη 
  • Γ. Τσακανίκας: 5 έτη 

