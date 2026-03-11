Συναγερμός στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης: Παιδί 10 ετών υπέστη ανακοπή καρδιάς, το έσωσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ

Παιδί 10 ετών υπέστη ανακοπή καρδιάς στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες και ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης οι οποίοι κατάφεραν να το επαναφέρουν.

#Διασώστες_ΕΚΑΒ_Θεσσαλονίκης #Ανάταξη_καρδιακής_ανακοπής #Ασθενοφόρο

Σήμερα 11/03/2026 Διασώστες και ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό ανακοπής παιδιού 10 ετών σε κολυμβητήριο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο εφαρμόστηκαν άμεσα πρωτόκολλο… pic.twitter.com/BX5gV7BOvY — Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης (@SomateioEKAB2) March 11, 2026

Το παιδί μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις και αντιμετώπιση.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα του Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, με συνολικά τέσσερις διασώστες και ένα γιατρό.

