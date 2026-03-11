search
11.03.2026 19:50

Συναγερμός στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης: Παιδί 10 ετών υπέστη ανακοπή καρδιάς, το έσωσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ

Παιδί 10 ετών υπέστη ανακοπή καρδιάς στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες και ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης οι οποίοι κατάφεραν να το επαναφέρουν.

Το παιδί μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις και αντιμετώπιση.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα του Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, με συνολικά τέσσερις διασώστες και ένα γιατρό.

