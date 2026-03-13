Συνάντηση Βάλλη – Ιερωνύμου: Στο επίκεντρο η στήριξη χιλιάδων οικογενειών και η κοινή κοινωνική δράση

Μήνυμα ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης και της συνεργασίας για τη στήριξη των ευάλωτων οικογενειών έστειλε η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Μαρτίου μεταξύ του Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ), Cpt. Dr. Γιώργου Βάλλη, και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β΄.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς και η δυνατότητα ανάπτυξης κοινών δράσεων με στόχο την ενίσχυση των πολιτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ παρουσίασε στον Αρχιεπίσκοπο το εκτεταμένο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια η Ένωση, η οποία σήμερα εκπροσωπεί περισσότερους από 7.000 επαγγελματίες σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως επισημάνθηκε, μέσα από οργανωμένες δράσεις κοινωνικής προσφοράς έχουν διανεμηθεί τρόφιμα, δωροεπιταγές και είδη πρώτης ανάγκης σε χιλιάδες νοικοκυριά, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στη στήριξη ενοριών που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της βοήθειας προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Ενδεικτικό παράδειγμα αυτής της προσπάθειας αποτελεί η στήριξη περίπου 2.000 οικογενειών μέσω δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στην ταβέρνα «Κρητικός» στο Κερατσίνι, καθώς και η αντίστοιχη ενίσχυση 600 οικογενειών στον Βύρωνα, πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν το εύρος της κοινωνικής δραστηριότητας της Ένωσης.

Ο Γιώργος Βάλλης τόνισε ότι η προσφορά προς τον συνάνθρωπο αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την ΠΕΠΙΕΘ, υπογραμμίζοντας πως η ακόμη στενότερη συνεργασία με την Εκκλησία μπορεί να ενισχύσει σημαντικά το θετικό κοινωνικό αποτύπωμα αυτών των δράσεων. Όπως σημειώθηκε, σε μια περίοδο αυξημένων κοινωνικών προκλήσεων, η σύμπραξη φορέων που επιλέγουν να στηρίζουν έμπρακτα τους συνανθρώπους τους καθίσταται πιο αναγκαία από ποτέ.

Η ΠΕΠΙΕΘ και προσωπικά ο πρόεδρός της εξέφρασαν τις θερμές ευχαριστίες τους προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο για την τιμή της συνάντησης και τη θερμή υποδοχή, τονίζοντας ότι η ουσιαστική συζήτηση γύρω από τη στήριξη των οικονομικά ευάλωτων οικογενειών αποτελεί βασικό πυλώνα για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Το βασικό μήνυμα που αναδείχθηκε από τη συνάντηση ήταν σαφές ότι η προσφορά αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δύναμη όταν γίνεται συλλογικά και κατευθύνεται εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη.

