Σε «αναμμένα κάρβουνα» λογιστές και επιχειρήσεις – Μπάχαλο με τη μετάβαση στο νέο σύστημα ΚΑΔ

Σε μείζον ζήτημα για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εξελίσσεται η διαδικασία «επικαιροποίησης και αντιστοίχισης» των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με τον Λογιστικό Σύλλογο Αθηνών (Λ.Σ.Α.) να παρεμβαίνει δυναμικά, κάνοντας λόγο για πλήρη επιβεβαίωση των αρχικών του προειδοποιήσεων.

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος μπάχαλου

Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε η μετάβαση στο νέο σύστημα ΚΑΔ, ο Λ.Σ.Α. είχε επισημάνει τους κινδύνους που ελλοχεύουν από μια βιαστική και μη αυτοματοποιημένη διαδικασία. Σήμερα, η πραγματικότητα φαίνεται να τον δικαιώνει:

Τεχνικά εμπόδια: Οι πλατφόρμες παρουσιάζουν καθυστερήσεις, καθιστώντας την καθημερινότητα των λογιστικών γραφείων αβίωτη.

Γραφειοκρατικός φόρτος: Η ευθύνη της αντιστοίχισης μετακυλίεται για άλλη μια φορά στον ιδιωτικό τομέα, αντί να επιλυθεί κεντρικά από τη φορολογική διοίκηση.

Η θέση του Συλλόγου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στο lsa.gr, οι εξελίξεις κρίνονται ως «τραγικές», καθώς οι λογιστές μετατρέπονται σε «άμισθους υπαλλήλους» του κράτους, προσπαθώντας να διορθώσουν αστοχίες του συστήματος υπό την απειλή κυρώσεων.

Ο Σύλλογος ζητά πλέον άμεσες δράσεις απεμπλοκής, προτείνοντας λύσεις που θα αποσυμφορήσουν τις επιχειρήσεις.

Τι διακυβεύεται

Αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση, χιλιάδες επιχειρήσεις κινδυνεύουν να βρεθούν με «λάθος» φορολογική εικόνα, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει:

Την επιλεξιμότητα σε προγράμματα ΕΣΠΑ. Την έκδοση φορολογικής ενημερότητας. Την ορθή υποβολή δηλώσεων.

«Η πολιτεία οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της και να σταματήσει να πειραματίζεται στις πλάτες του κλάδου», αναφέρουν στελέχη της αγοράς, συντασσόμενοι με τις θέσεις του Συλλόγου.

Επόμενα βήματα

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, με τον Λ.Σ.Α. να προαναγγέλλει δράσεις για την προστασία των μελών του και την ενημέρωση των επιχειρήσεων.

Διαβάστε επίσης:

«Τσεκούρι» ΔΝΤ στην πρόβλεψη για ανάπτυξη στην Ελλάδα λόγω πολέμου και «καμπανάκι» για τον τουρισμό

CNN: Γιατί το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν θα φέρει άμεση μείωση στις τιμές των καυσίμων

Η «αριθμητική» της αντλίας: Γιατί η μείωση του ΕΦΚ συμφέρει περισσότερο από το Fuel Pass