Σε «αναμμένα κάρβουνα» λογιστές και επιχειρήσεις – Μπάχαλο με τη μετάβαση στο νέο σύστημα ΚΑΔ

Σε μείζον ζήτημα για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εξελίσσεται η διαδικασία «επικαιροποίησης και αντιστοίχισης» των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με τον Λογιστικό Σύλλογο Αθηνών (Λ.Σ.Α.) να παρεμβαίνει δυναμικά, κάνοντας λόγο για πλήρη επιβεβαίωση των αρχικών του προειδοποιήσεων.
Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε η μετάβαση στο νέο σύστημα ΚΑΔ, ο Λ.Σ.Α. είχε επισημάνει τους κινδύνους που ελλοχεύουν από μια βιαστική και μη αυτοματοποιημένη διαδικασία. Σήμερα, η πραγματικότητα φαίνεται να τον δικαιώνει:
Σύμφωνα με την ανακοίνωση στο lsa.gr, οι εξελίξεις κρίνονται ως «τραγικές», καθώς οι λογιστές μετατρέπονται σε «άμισθους υπαλλήλους» του κράτους, προσπαθώντας να διορθώσουν αστοχίες του συστήματος υπό την απειλή κυρώσεων.
Ο Σύλλογος ζητά πλέον άμεσες δράσεις απεμπλοκής, προτείνοντας λύσεις που θα αποσυμφορήσουν τις επιχειρήσεις.
Αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση, χιλιάδες επιχειρήσεις κινδυνεύουν να βρεθούν με «λάθος» φορολογική εικόνα, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει:
«Η πολιτεία οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της και να σταματήσει να πειραματίζεται στις πλάτες του κλάδου», αναφέρουν στελέχη της αγοράς, συντασσόμενοι με τις θέσεις του Συλλόγου.
Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, με τον Λ.Σ.Α. να προαναγγέλλει δράσεις για την προστασία των μελών του και την ενημέρωση των επιχειρήσεων.
