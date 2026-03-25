Ο πόλεμος στο Ιράν αρχίζει να πλήττει την παγκόσμια οικονομία – Ακινητοποιημένος ο ιδιωτικός τομέας, φόβοι για εκτίναξη του πληθωρισμού

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει ήδη αντίκτυπο στις μεγάλες οικονομίες σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με επιχειρηματικές έρευνες που διεξήχθησαν την Τρίτη, οι οποίες έδειξαν πώς η αύξηση των τιμών της ενέργειας και η αυξανόμενη αβεβαιότητα μείωναν την δραστηριότητα και ωθούσαν υψηλότερα τις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό.

Τα αρχικά ευρήματα των ερωτηματολογίων που στάλθηκαν σε διευθυντές αγορών σε εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και την Ιαπωνία αποτελούν την πιο ολοκληρωμένη μέχρι στιγμής εικόνα των οικονομικών επιπτώσεων της σχεδόν τεσσάρων εβδομάδων σύγκρουσης που έχει διακόψει επ’ αόριστον ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού.

Η επακόλουθη άνοδος των τιμών του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και άλλων συναφών προϊόντων αποτελεί πιθανό διπλό πλήγμα για τις οικονομίες σε όλο τον κόσμο, καθώς θα οδηγήσει σε ευρύτερο πληθωρισμό και ανακοπή της ανάπτυξης.

Πέρα από τα προβλήματα που συνεπάγεται για τους ηγέτες αυτών των οικονομιών – συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ – έχει ήδη ωθήσει πολλές από τις κεντρικές τράπεζες του κόσμου να εξετάσουν το ενδεχόμενο αυστηρότερης πολιτικής για να περιορίσουν τις πιέσεις στις τιμές.

Μεταξύ των 21 οικονομιών που μοιράζονται το ευρώ, η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα σχεδόν σταμάτησε αυτόν τον μήνα, καθώς οι εταιρείες σημείωσαν αύξηση των χρόνων παράδοσης και προσδοκίες για αυξανόμενο κόστος, το οποίο με τη σειρά τους θα προσπαθήσουν να μετακυλίσουν.

Η S&P Global δήλωσε ότι ο σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της ευρωζώνης μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 μηνών, στις 50,5 μονάδες τον Μάρτιο, κάτω από τις προσδοκίες, από 51,9 μονάδες τον Φεβρουάριο. Μια ένδειξη πάνω από 50 μονάδες υποδηλώνει επέκταση στον ιδιωτικό τομέα.

Οι δείκτες τόσο των τιμών εισροών όσο και των τιμών παραγωγής στη μεταποίηση της ευρωζώνης έδειξαν πολύ πιο έντονες κινήσεις. Στις εθνικές ενδείξεις, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη μειώθηκε σημαντικά μεταξύ των γαλλικών εταιρειών, ενώ η ανάπτυξη του γερμανικού ιδιωτικού τομέα επιβραδύνθηκε σε χαμηλό 3 μηνών.

Ο Chris Williamson, επικεφαλής οικονομολόγος επιχειρήσεων στην S&P Global Market Intelligence, δήλωσε ότι τα στοιχεία της ευρωζώνης «χτυπούν καμπανάκια κινδύνου για στασιμοπληθωρισμό», αναφερόμενος στον κίνδυνο ενός επώδυνου συνδυασμού στασιμότητας εν μέσω αυξανόμενων τιμών.

Η έρευνα της S&P Global για τις ΗΠΑ δίνει μια παρόμοια εικόνα της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου, με τις υψηλότερες τιμές ενέργειας να αυξάνουν τους φόβους για τον πληθωρισμό εν μέσω ασθενέστερου επιχειρηματικού κλίματος που υποδήλωνε ασθενέστερες προοπτικές απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης PMI των ΗΠΑ μειώθηκε στις 51,4 μονάδες αυτόν τον μήνα. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Απρίλιο και ακολούθησε μια ένδειξη 51,9 τον Φεβρουάριο, σηματοδοτώντας δύο συνεχόμενες μηνιαίες πτώσεις. Η πτώση αυτόν τον μήνα σημειώθηκε στον τομέα των υπηρεσιών.

Άλλες οικονομίες της Ομάδας των Επτά (G7) δεν τα πήγαν καλά. Στη Βρετανία, η έρευνα της S&P Global έδειξε ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα αυξάνεται με τον βραδύτερο ρυθμό των τελευταίων έξι μηνών, ενώ το κόστος εισροών των κατασκευαστών επιταχύνθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από το 1992.

Στην Ιαπωνία, ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης PMI που συνδυάζει τις δραστηριότητες στον τομέα της μεταποίησης και των υπηρεσιών μειώθηκε στο 52,5 τον Μάρτιο από 53,9 τον Φεβρουάριο, η βραδύτερη άνοδος των τελευταίων τριών μηνών.

Εκτός της G7, η Ινδία – η οποία προμηθεύεται περίπου το 90% του αργού της πετρελαίου και σχεδόν το ήμισυ του φυσικού αερίου της από το εξωτερικό – είδε την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα να φτάνει στο χαμηλότερο επίπεδο τριών ετών τον Μάρτιο, με το κόστος εισροών να αυξάνεται με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Ιούνιο του 2022, εν μέρει λόγω των εταιρειών που είδαν επίσης τα περιθώριά τους να συμπιέζονται.

Μέχρι στιγμής, λίγοι οικονομολόγοι κάνουν λόγο για έναν πόλεμο που μπορεί να βυθίσει την παγκόσμια οικονομία σε πλήρη ύφεση, ακόμη και την ώρα που το ενεργειακό σοκ από το de facto κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου – βαθαίνει.

«Το σενάριο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια της σύγκρουσης και από τις προοπτικές για τις τιμές της ενέργειας», δήλωσε στο Reuters η Nicola Nobile της Oxford Economics, σχολιάζοντας τον αντίκτυπο στην ευρωζώνη.

Ωστόσο, υπάρχει μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι οι οικονομικές συνέπειες δεν θα είναι βραχύβιες, δεδομένης της ζημιάς στις ενεργειακές υποδομές στην περιοχή του Κόλπου που προκλήθηκαν από τις ιρανικές επιθέσεις σε αντίποινα στις πυραυλικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Το think tank του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι είναι πολύ νωρίς για να ποσοτικοποιηθεί ο αντίκτυπος της σύγκρουσης στην παγκόσμια ανάπτυξη, αλλά ανέφερε ένα «σημαντικό επίπεδο κινδύνου καθοδικής πορείας» για την παγκόσμια οικονομία.

