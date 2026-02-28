Eλευθέριος Βενιζέλος: Περίπου 20 πτήσεις ακυρώθηκαν μετά την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν

Δεκάδες είναι ήδη οι ακυρώσεις από το Ελ. Βενιζέλος δεδομένου ότι έχει κλείσει ο εναέριος χώρος χώρων όπως Ισραήλ, Ιράν, Ιράκ, κομμάτι του εναέριου χώρου της Συρίας, Μπαχρέιν. Επίσης έχει κλείσει η Ντόχα, ενώ υπό εξέταση είναι και το κλείσιμο ο Λίβανος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να ακολουθήσει και ο εναέριος χώρος της Ιορδανίας.

Μέχρι αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 20 ακυρώσεις από το Ελευθέριος Βενιζέλος αλλά και εκτροπές πτήσεων για άλλους προορισμούς για λόγους ασφαλείας προς το αεροδρόμιο της Αθήνας, νούμερο που αναμένεται να αυξηθεί ανάλογα και με την εξέλιξη των γεγονότων.

Ο μεγαλύτερος εγχώριος αερομεταφορέας, η Aegean, έχει προχωρήσει σε ακυρώσεις πτήσεων σε Τελ Αβίβ, Βηρυττό και Ερμπίλ μέχρι και τη Δευτέρα, ενώ εξετάζονται ώρα με την ώρα οι εξελίξεις ώστε μέσα στην ημέρα να προχωρήσουν και άλλες ακυρώσεις.

Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από το επίσημο site της εταιρείας.

Σε ακυρώσεις όπως είναι εύλογο έχουν προχωρήσει και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται από το αεροδρόμιο της Αθήνας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Το Reuters αναφέρεται σε μια σειρά από εταιρείες που ακύρωσαν διεθνώς τα προγραμματισμένα τα δρομολόγιά τους.

Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής έχουν κάνει ανακοινώσεις οι εξής εταιρείες:

Wizz Air: Αναστέλλει όλες τις πτήσεις από και προς Ισραήλ, Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι και Αμάν άμεσα έως τις 7 Μαρτίου. H αεροπορική εταιρεία θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παραμένει σε συνεχή επαφή με τις τοπικές και διεθνείς αρχές, τους οργανισμούς ασφάλειας της αεροπορίας και τους σχετικούς κυβερνητικούς φορείς. Οι επιχειρησιακές αποφάσεις θα επανεξετάζονται συνεχώς και το πρόγραμμα πτήσεων ενδέχεται να προσαρμοστεί ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης. «Η ασφάλεια των επιβατών, του πληρώματος και των αεροσκαφών παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα της Wizz Air. Αναγνωρίζουμε την αναστάτωση που ενδέχεται να προκληθεί και ευχαριστούμε τους επιβάτες μας για την κατανόησή τους. Οι επιβάτες, των οποίων επηρεάζονται οι κρατήσεις τους, θα ενημερωθούν απευθείας σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές τους», αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας.

Lufthansa: Αναστέλλει πτήσεις από και προς Τελ Αβίβ (Ισραήλ), Βηρυτό (Λίβανος) και Ομάν μέχρι τις 7 Μαρτίου. Επίσης, δεν θα εκτελεστούν πτήσεις προς/από Ντουμπάι το Σάββατο και την Κυριακή.

KLM: Ακύρωσε την πτήση Άμστερνταμ–Τελ Αβίβ που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο.

Air France: Ακυρώνει πτήσεις προς και από Τελ Αβίβ και Βηρυτό για τις 28 Φεβρουαρίου.

Air Arabia: Ακύρωσε πτήσεις προς Ιράν, Ιράκ και άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής.

