Αμφιάλη: Διαμέρισμα τυλίχτηκε στις φλόγες – Πρόλαβαν και βγήκαν οι ένοικοι

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/3) στην περιοχή της Αμφιάλης, όταν διαμέρισμα τρίτου ορόφου τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ ένα ζευγάρι που διέμενε στο διαμέρισμα βγήκε έγκαιρα από το κτίριο πριν φτάσει η Πυροσβεστική.

Οι δύο τους μετέβησαν με δικά τους μέσα στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Στην κατάσβεση της φωτιάς συμμετείχαν 6 οχήματα και 18 πυροσβέστες.

Κατεσβέσθη #Πυρκαγιά σε διαμέρισμα, σε περιοχή του δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας Πειραιώς. Επιχείρησαν 18 #πυροσβέστες με 6 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 2, 2026

