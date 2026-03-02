Ε65: Oλοκληρώνεται η κατασκευή της αρχές καλοκαιριού – Σε 3,5 ώρες η απόσταση Γρεβενά-Αθήνα

Με πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζεται η κατασκευή του βόρειου τμήματος του Ε65, του τελευταίου τμήματος του αυτοκινητόδρομου που θα ενώσει την ΠΑΘΕ με την Εγνατία οδό.

Η πρόοδος κατασκευής στο βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65 έχει φτάσει στο 93%, ενώ η παράδοση του αναμένεται στις αρχές Καλοκαιριού.

Το τμήμα που απομένει από Καλαμπάκα μέχρι και Κηπουριό Γρεβενών είναι 46 χλμ., ενώ το υπόλοιπο τμήμα από Λαμία μέχρι Καλαμπάκα ήδη έχει δοθεί σε κυκλοφορία.

Οι βασικές κατασκευές – γέφυρες, σήραγγες και ανισόπεδοι κόμβοι – παρά τον υψηλό βαθμό δυσκολίας, βρίσκονται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης.

Η κατασκευή του τμήματος χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με το ποσό των 452 εκ. ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της προγραμματικής περιόδου.

Πρόκειται για έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο νευραλγικής σημασίας για την ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς θα συνδέσει απευθείας την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Διαβάστε επίσης

Κολωνός: Σήμερα η νεκροτομή στην 31χρονη έγκυο – Οι μαρτυρίες που «καίνε» τον σύντροφό της – «Ψόφα σαν σκυλί!» (videos)

Σύρος: Διάσωση σκύλου από πηγάδι 15 μέτρων, τον έψαχναν 10 μέρες (photos)

Νέα Μάκρη: Νεκρός 12χρονος αθλητής από εγκεφαλική εμβολή – Θρήνος για τον ξαφνικό θάνατο του μικρού Βασίλη