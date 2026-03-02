Tροχαίο στην Εθνική Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας: Διασωληνωμένος 58χρονος μοτοσικλετιστής

Τροχαίο ατύχημα, με έναν 58χρονο σοβαρά τραυματία, σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (1/3) στην Εθνική Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, στο ύψος της Λούτσας.

Το τροχαίο έγινε όταν ΙΧ συγκρούστηκε με την μοτοσικλέτα, ενώ κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του αναβάτη.

Στη συνέχεια ενεπλάκη και μία ακόμη μηχανή που διερχόταν από το σημείο και εξετράπη της πορείας της χωρίς ευτυχώς να υπάρξει άλλος τραυματισμός.

Σύμφωνα με το epiruspost, ο 58χρονος διακομίσθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο της Πρέβεζας και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος με την κατάστασή του να θεωρείται κρίσιμη.

Διαβάστε επίσης:

«Ελ. Βενιζέλος»: Μπαράζ ακυρώσεων στις πτήσεις από και προς τη Μέση Ανατολή

Αμφιάλη: Διαμέρισμα τυλίχτηκε στις φλόγες – Πρόλαβαν και βγήκαν οι ένοικοι

Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πέρασε με κόκκινο, παραβίασε STOP, χτύπησε ΙΧ και… «σταμάτησε» σε τοίχο