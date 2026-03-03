Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

Με μια εντυπωσιακή ανοιξιάτικη κυριαρχία συνεχίζεται η εβδομάδα, καθώς ένας πανίσχυρος αντικυκλώνας έχει εγκατασταθεί πάνω από τη χώρα μας.

Το πεδίο των υψηλών πιέσεων είναι τόσο ισχυρό, που λειτουργεί σαν μια αδιαπέραστη «ασπίδα», αναγκάζοντας τα βαρομετρικά χαμηλά και τις κακοκαιρίες να ακολουθούν τροχιές πολύ βορειότερα από την περιοχή μας. Αυτή η ατμοσφαιρική διάταξη δίνει το σύνθημα για μια παρατεταμένη περίοδο ηλιοφάνειας, κάνοντας το σκηνικό να θυμίζει προχωρημένη άνοιξη.

Το σκηνικό της απόλυτης αιθρίας που εδραιώνεται, αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να χαρούμε τη φύση και να οργανώσουμε κάθε είδους εξόρμηση.

Οι συνθήκες είναι πλέον ιδανικές για να απολαύσουμε τον ήλιο χωρίς τον φόβο κάποιας ξαφνικής βροχής, ενώ ο «καθαρός» ουρανός ευνοεί κάθε εξωτερική μας ενασχόληση, από έναν απλό περίπατο μέχρι τις απαραίτητες εργασίες φροντίδας του κήπου ή του σπιτιού.

Η λιακάδα και η ξαστεριά θα κυριαρχήσουν σχεδόν σε όλη την επικράτεια, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι ελαφρώς πιο πυκνές στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με μέτρια ένταση, διατηρώντας τη διαύγεια στην ατμόσφαιρα, φτάνοντας τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και από το μεσημέρι και στο Ιόνιο.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά, όπου αναμένεται να σχηματιστεί ομίχλη.

Η θερμοκρασία βρίσκεται σε σταθερή άνοδο και το μεσημέρι θα αγγίξει τους 17-19 βαθμούς, ενώ στα κεντρικά ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα δείξει ακόμα και 20 βαθμούς.

Στην Αττική, αναμένεται ένας υπέροχος αίθριος καιρός με λιακάδα το μεσημέρι, ξαστεριά το βράδυ και μόνο κάποιες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς μεταβλητοί (3-4 μποφόρ), ενώ η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει στους 19 με 20 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει με λίγα μόνο σύννεφα και ασθενείς ανέμους, με το θερμόμετρο να δείχνει τους 17-18 βαθμούς.

Αύριο, το ανοιξιάτικο σκηνικό συνεχίζεται στο ίδιο μοτίβο, με τον υδράργυρο να παραμένει σταθερά ψηλά στους 19-20 βαθμούς και τους βοριάδες να διατηρούνται.

Η καλοκαιρία ήρθε για να μείνει, καθώς το πανίσχυρο πεδίο υψηλών πιέσεων εγγυάται ηλιόλουστες ημέρες για τη συνέχεια.

Καθώς λοιπόν ο ήλιος αρχίζει να δείχνει τα δόντια του… νωρίτερα από το αναμενόμενο, η παράδοση έχει τη δική της λύση για να μας προστατέψει!

Εσείς βάλατε «Μαρτάκι» στα χέρια σας για να μην σας κάψει ο πρώτος δυνατός ήλιος του μήνα; Να έχετε μια όμορφη και δημιουργική συνέχεια στην εβδομάδα σας, γεμάτη υγεία και ανοιξιάτικες στιγμές!

