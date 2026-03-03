search
ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 12:17
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

03.03.2026 07:26

Ποσειδώνος: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες μετά από καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων

03.03.2026 07:26
PERIPOLIKO76
Τραγωδία σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον δύο ακόμη τραυματίστηκαν σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα.

Οι πληροφορίες για το τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος αναφέρον ότι πέντε αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο ύψος της οδού Στρατηγού Σαράφη, στον Άλιμο, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ένα άτομο να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του και να μεταφερθεί εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, και διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της φονικής καραμπόλας.

ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 12:16
marinakis_2001_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Μια επίθεση στην Κύπρο είναι προφανές ότι χτυπάει άμεσα και τη χώρα μας»

ergatiko distixima 98- new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στα Άνω Λιόσια – Νεκρός οικοδόμος σε εργοτάξιο στο Βιοτεχνικό Πάρκο

diddy-new
LIFESTYLE

Diddy: Άλλαξε ξανά η ημερομηνία αποφυλάκισής του

