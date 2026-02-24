Θεσσαλονίκη: Απόδραση κρατουμένου από το Ιπποκράτειο – Έφυγε με τους… ορούς

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες Αρχές στη Θεσσαλονίκη, καθώς ένας 47χρονος κρατούμενος που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, κατάφερε να αποδράσει και αναζητείται.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 47χρονος είχε υποστεί καρδιακή προσβολή και μεταφέρθηκε από τις φυλακές στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου νοσηλευόταν φρουρούμενος στη ΜΕΘ.

Το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας (23/02), ο κρατούμενος που στο μεταξύ σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία είχε μεταφερθεί σε απλό δωμάτιο, άνοιξε το παράθυρο του θαλάμου, βγήκε στο μπαλκόνι και απο εκεί κατάφερε να διαφύγει.

Οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν τις κινήσεις του και τον καταδίωξαν μέχρι το κυλικείο του νοσοκομείου, ωστόσο ο 47χρονος κατάφερε να δραπετεύσει έχοντας στα χέρια του ακόμη τους ορούς!

Ο 47χρονος Έλληνας είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί εις βάρος του μετά από καταδικαστική απόφαση.

Η συγκεκριμένη απόφαση είχε εκδοθεί από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης κι αφορούσε συνολική ποινή φυλάκισης 4 ετών και 7 μηνών για τις πράξεις της διακεκριμένης κλοπής, της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών και της αντίστασης.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του ενώ άγνωστο παραμένει αν η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο λόγω του σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε.

