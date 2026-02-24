search
24.02.2026
24.02.2026 08:53

Ρέθυμνο: Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παρέσυρε μηχανές και καρφώθηκε σε κολώνα (photos)

24.02.2026 08:53
troxaio_rethymno2
φωτο daynight

Σοβαρό τροχαίο συνέβη το βράδυ της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου στα Περιβόλια στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο DayNight.gr, ένα όχημα το οποίο έτρεχε στην περιοχή, για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα.

Στη συνέχεια έπεσε πάνω σε δίκυκλα τα οποία ανήκουν σε γνωστό οβελιστήριο της περιοχής και στη συνέχεια καρφώθηκε σε μια κολώνα, ενώ σχεδόν διαλύθηκε και το τσιμεντένιο στηθαίο που ήταν δίπλα της.

Η σύγκρουση ήταν δυνατή με αποτέλεσμα το όχημα να υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές.

Μάλιστα την ώρα που χτύπησε τα δίκυκλα, μια πέτρα εξφενδονίστηκε στη τζαμαρία του οβελιστηρίου και προκάλεσε ζημιές ενώ ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κανείς στο πεζοδρόμιο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν τον οδηγό στο νοσοκομείο ενώ κλήθηκαν και άνδρες της τροχαίας για την καταγραφή του τροχαίου και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

PODCAST DENTAKIS SITE 24.02
PODCASTS

Παντελής Δεντάκης: «Οι παραστάσεις για εφήβους και παιδιά είναι κυρίως για τους γονείς τους»

gewrgiadis-nosokomeio-nikaias-epeisodia-6
ΥΓΕΙΑ

«Πόλεμος» Γεωργιάδη-ΟΕΝΓΕ μετά τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας: «Θα ξαναπάω» λέει ο υπουργός – «Θα τον περιμένουμε» λέει η ΟΕΝΓΕ

olympiacos_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Με πίστη αλλά και λιγοστές ελπίδες για την ανατροπή στο Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός (videos)

tsaltabasis-new
LIFESTYLE

Θανάσης Τσαλταμπάσης: «Όταν γεννήθηκε η κόρη μου, κατάλαβα γιατί μπορεί να χωρίσει ένα ζευγάρι μόλις κάνει παιδί (Video)

PASOK_ANDROULAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Μηχανισμοί εναντίον πολιτικής – Η επιδίωξη Ανδρουλάκη και οι κρίσιμες αποφάσεις

stegastiko_2002_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Το τέλος του «ελληνικού ονείρου»

akylas-lego
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε Lego και συνεχίζει να βρίσκεται στη 2η θέση των προγνωστικών

brad-pitt-new
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Στην Αττική θα συνεχιστούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του – Τα ακριβή σημεία και οι ημερομηνίες

vasilis-paiteris-new
LIFESTYLE

Βασίλης Παϊτέρης: «Κύριε Τσακνή, είστε γύφτος; - Δεν είναι δικό του τραγούδι "ο Μπαλαμός"»

chevron ydrogono
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ενεργειακή κοσμογονία στην Ανατολική Μεσόγειο - Ποιοι είναι οι 8 μεγάλοι παίκτες που ψάχνουν τα οικόπεδα

