Ρέθυμνο: Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παρέσυρε μηχανές και καρφώθηκε σε κολώνα (photos)

Σοβαρό τροχαίο συνέβη το βράδυ της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου στα Περιβόλια στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο DayNight.gr, ένα όχημα το οποίο έτρεχε στην περιοχή, για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα.

Στη συνέχεια έπεσε πάνω σε δίκυκλα τα οποία ανήκουν σε γνωστό οβελιστήριο της περιοχής και στη συνέχεια καρφώθηκε σε μια κολώνα, ενώ σχεδόν διαλύθηκε και το τσιμεντένιο στηθαίο που ήταν δίπλα της.

Η σύγκρουση ήταν δυνατή με αποτέλεσμα το όχημα να υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές.

Μάλιστα την ώρα που χτύπησε τα δίκυκλα, μια πέτρα εξφενδονίστηκε στη τζαμαρία του οβελιστηρίου και προκάλεσε ζημιές ενώ ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κανείς στο πεζοδρόμιο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν τον οδηγό στο νοσοκομείο ενώ κλήθηκαν και άνδρες της τροχαίας για την καταγραφή του τροχαίου και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

