Κηφισιά: Κινηματογραφική καταδίωξη 72χρονου μάνατζερ που δεν σταμάτησε σε σήμα της Τροχαίας

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην περιοχή της Κηφισιάς, όταν 72χρονος οδηγός αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα της Τροχαίας για έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΡΤ, στο σήμα των ανδρών της Τροχαίας ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα με το μικρού κυβισμού όχημά του, τύπου Smart, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη από περιπολικό της αστυνομίας για περίπου 10 χιλιόμετρα, από τον Άγιο Στέφανο έως την Κηφισιά.

Η ακινητοποίηση του οχήματος έγινε στην οδό Λευκάδας, στην Κηφισιά, όπου οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του και του πέρασαν χειροπέδες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ERTnews, ο 72χρονος φέρεται να είναι γνωστός μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών.

Οι αστυνομικοί τον είχαν καλέσει για έλεγχο ρουτίνας, χωρίς τελικά να εντοπιστεί κάτι ύποπτο στο όχημά του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο παρελθόν έχει εμπλακεί σε δικαστικές υποθέσεις που σχετίζονται με την ελληνική showbiz.

