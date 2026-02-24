search
ΤΡΙΤΗ 24.02.2026 09:37
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Χαρά Μάλεση ΧΑΡΑ ΜΑΛΕΣΗ

24.02.2026 06:00

Φινάλε του χειμώνα… με άνοιξη και μπλόκο στις βροχές!

24.02.2026 06:00
kairos 887- new

Μετά από το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, που πήγε λίγο να μας ξεγελάσει με την ψύχρα του, ο καιρός αποφάσισε να βγάλει τη χειμερινή του «μάσκα» και να μας δείξει το πιο φωτεινό του πρόσωπο. Ο χειμώνας ετοιμάζει τις αποσκευές του για να μας αποχαιρετήσει και, όπως όλα δείχνουν, επιλέγει να παραδώσει τη σκυτάλη στην άνοιξη με τον πιο γλυκό τρόπο. Το «μπλόκο» στις βροχές είναι πλέον γεγονός, χαρίζοντάς μας ένα ηλιόλουστο φινάλε που θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως, παρά τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις που προηγήθηκαν, η έκταση στη λίμνη του Μόρνου παραμένει κατά 26% χαμηλότερη από τα κανονικά επίπεδα. Ωστόσο, η αύξηση είναι υπαρκτή και, καθώς το υδρολογικό έτος δεν έχει τελειώσει ακόμα, τα μηνύματα παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξα. Με τα αποθέματα να ενισχύονται σταδιακά, όλα δείχνουν πως η φετινή χρονιά θα κυλήσει ομαλά για την υδροδότηση της Αττικής αλλά και των νησιών μας.

Σήμερα λοιπόν, σε ολόκληρη τη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και μόνο κάποιες αραιές νεφώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους στον ουρανό. Εξαίρεση αποτελούν η Θράκη, η Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, όπου από το απόγευμα οι νεφώσεις θα πυκνώνουν και ενδέχεται να σημειωθούν κάποια ψιλόβροχα χωρίς ιδιαίτερη ένταση.

Οι άνεμοι θα πνέουν εξασθενημένοι, με νοτιάδες στο Αιγαίο που το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε βοριάδες έως 6 μποφόρ, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν δυτικές διευθύνσεις παρόμοιας έντασης.

Η θερμοκρασία παίρνει ξανά την ανηφόρα, επαναφέροντας τον ανοιξιάτικο χαρακτήρα, με το θερμόμετρο να αγγίζει το μεσημέρι τους 17 βαθμούς στις περισσότερες περιφέρειες και τους 18 βαθμούς στην Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία και την Κρήτη.

Στην Αττική το σκηνικό θα είναι απόλυτα ανοιξιάτικο με τον ήλιο να κυριαρχεί, τους ανέμους να πνέουν δυτικοί έως 4 μποφόρ και τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 17-18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη η ηλιοφάνεια θα συνοδεύεται από λίγα σύννεφα που θα πυκνώνουν προς το βράδυ, ενώ από το απόγευμα θα επιστρέψει ο Βαρδάρης με ριπές έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 16-17 βαθμούς κελσίου!

Αύριο το μοτίβο θα παραμείνει παρόμοιο, με λίγο περισσότερες νεφώσεις και ορισμένες βροχές άνευ ιδιαίτερης σημασίας. Κάπως έτσι θα κυλήσουν οι τελευταίες ημέρες του Φλεβάρη για να υποδεχτούμε τον Μάρτιο σε ένα κλίμα ηρεμίας.

Φαίνεται τελικά πως ο φετινός χειμώνας επιλέγει να υποδεχθεί την άνοιξη με…άνοιξη!

Βέβαια, η πρόωρη ζέστη αυτού του μήνα φέρνει μαζί της και τις πρώτες «παρενέργειες» στη φύση και έτσι έφερε νωρίτερα την εμφάνιση της κάμπιας στα πεύκα. Γι’ αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για τους τετράποδους φίλους μας στις βόλτες τους, καθώς η επαφή με τις τοξικές τρίχες τους μπορεί να γίνει επικίνδυνη.

Διαβάστε επίσης:

Εισροή υδάτων σε σκάφος βορειοανατολικά της Σύρου – Χωρίς κίνδυνο οι έξι επιβαίνοντες

Σοκάρει η μαρτυρία 25χρονης: Έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της, την χτύπησε στο κεφάλι – «Δεν με άφηνε να φύγω»

USS Gerald R. Ford: Πόσο γρήγορα θα μπορούσε να φτάσει στον Περσικό από τη Σούδα το θηριώδες αεροπλανοφόρο;

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PODCAST DENTAKIS SITE 24.02
PODCASTS

Παντελής Δεντάκης: «Οι παραστάσεις για εφήβους και παιδιά είναι κυρίως για τους γονείς τους»

gewrgiadis-nosokomeio-nikaias-epeisodia-6
ΥΓΕΙΑ

«Πόλεμος» Γεωργιάδη-ΟΕΝΓΕ μετά τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας: «Θα ξαναπάω» λέει ο υπουργός – «Θα τον περιμένουμε» λέει η ΟΕΝΓΕ

olympiacos_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Με πίστη αλλά και λιγοστές ελπίδες για την ανατροπή στο Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός (videos)

tsaltabasis-new
LIFESTYLE

Θανάσης Τσαλταμπάσης: «Όταν γεννήθηκε η κόρη μου, κατάλαβα γιατί μπορεί να χωρίσει ένα ζευγάρι μόλις κάνει παιδί (Video)

PASOK_ANDROULAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Μηχανισμοί εναντίον πολιτικής – Η επιδίωξη Ανδρουλάκη και οι κρίσιμες αποφάσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stegastiko_2002_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Το τέλος του «ελληνικού ονείρου»

akylas-lego
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε Lego και συνεχίζει να βρίσκεται στη 2η θέση των προγνωστικών

brad-pitt-new
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Στην Αττική θα συνεχιστούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του – Τα ακριβή σημεία και οι ημερομηνίες

vasilis-paiteris-new
LIFESTYLE

Βασίλης Παϊτέρης: «Κύριε Τσακνή, είστε γύφτος; - Δεν είναι δικό του τραγούδι "ο Μπαλαμός"»

chevron ydrogono
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ενεργειακή κοσμογονία στην Ανατολική Μεσόγειο - Ποιοι είναι οι 8 μεγάλοι παίκτες που ψάχνουν τα οικόπεδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 24.02.2026 09:37
PODCAST DENTAKIS SITE 24.02
PODCASTS

Παντελής Δεντάκης: «Οι παραστάσεις για εφήβους και παιδιά είναι κυρίως για τους γονείς τους»

gewrgiadis-nosokomeio-nikaias-epeisodia-6
ΥΓΕΙΑ

«Πόλεμος» Γεωργιάδη-ΟΕΝΓΕ μετά τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας: «Θα ξαναπάω» λέει ο υπουργός – «Θα τον περιμένουμε» λέει η ΟΕΝΓΕ

olympiacos_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Με πίστη αλλά και λιγοστές ελπίδες για την ανατροπή στο Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός (videos)

1 / 3