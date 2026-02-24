Φινάλε του χειμώνα… με άνοιξη και μπλόκο στις βροχές!

Μετά από το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, που πήγε λίγο να μας ξεγελάσει με την ψύχρα του, ο καιρός αποφάσισε να βγάλει τη χειμερινή του «μάσκα» και να μας δείξει το πιο φωτεινό του πρόσωπο. Ο χειμώνας ετοιμάζει τις αποσκευές του για να μας αποχαιρετήσει και, όπως όλα δείχνουν, επιλέγει να παραδώσει τη σκυτάλη στην άνοιξη με τον πιο γλυκό τρόπο. Το «μπλόκο» στις βροχές είναι πλέον γεγονός, χαρίζοντάς μας ένα ηλιόλουστο φινάλε που θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως, παρά τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις που προηγήθηκαν, η έκταση στη λίμνη του Μόρνου παραμένει κατά 26% χαμηλότερη από τα κανονικά επίπεδα. Ωστόσο, η αύξηση είναι υπαρκτή και, καθώς το υδρολογικό έτος δεν έχει τελειώσει ακόμα, τα μηνύματα παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξα. Με τα αποθέματα να ενισχύονται σταδιακά, όλα δείχνουν πως η φετινή χρονιά θα κυλήσει ομαλά για την υδροδότηση της Αττικής αλλά και των νησιών μας.

Σήμερα λοιπόν, σε ολόκληρη τη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και μόνο κάποιες αραιές νεφώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους στον ουρανό. Εξαίρεση αποτελούν η Θράκη, η Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, όπου από το απόγευμα οι νεφώσεις θα πυκνώνουν και ενδέχεται να σημειωθούν κάποια ψιλόβροχα χωρίς ιδιαίτερη ένταση.

Οι άνεμοι θα πνέουν εξασθενημένοι, με νοτιάδες στο Αιγαίο που το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε βοριάδες έως 6 μποφόρ, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν δυτικές διευθύνσεις παρόμοιας έντασης.

Η θερμοκρασία παίρνει ξανά την ανηφόρα, επαναφέροντας τον ανοιξιάτικο χαρακτήρα, με το θερμόμετρο να αγγίζει το μεσημέρι τους 17 βαθμούς στις περισσότερες περιφέρειες και τους 18 βαθμούς στην Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία και την Κρήτη.

Στην Αττική το σκηνικό θα είναι απόλυτα ανοιξιάτικο με τον ήλιο να κυριαρχεί, τους ανέμους να πνέουν δυτικοί έως 4 μποφόρ και τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 17-18 βαθμούς.



Στη Θεσσαλονίκη η ηλιοφάνεια θα συνοδεύεται από λίγα σύννεφα που θα πυκνώνουν προς το βράδυ, ενώ από το απόγευμα θα επιστρέψει ο Βαρδάρης με ριπές έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 16-17 βαθμούς κελσίου!

Αύριο το μοτίβο θα παραμείνει παρόμοιο, με λίγο περισσότερες νεφώσεις και ορισμένες βροχές άνευ ιδιαίτερης σημασίας. Κάπως έτσι θα κυλήσουν οι τελευταίες ημέρες του Φλεβάρη για να υποδεχτούμε τον Μάρτιο σε ένα κλίμα ηρεμίας.

Φαίνεται τελικά πως ο φετινός χειμώνας επιλέγει να υποδεχθεί την άνοιξη με…άνοιξη!

Βέβαια, η πρόωρη ζέστη αυτού του μήνα φέρνει μαζί της και τις πρώτες «παρενέργειες» στη φύση και έτσι έφερε νωρίτερα την εμφάνιση της κάμπιας στα πεύκα. Γι’ αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για τους τετράποδους φίλους μας στις βόλτες τους, καθώς η επαφή με τις τοξικές τρίχες τους μπορεί να γίνει επικίνδυνη.

