Σοκάρει η μαρτυρία 25χρονης: Έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της, την χτύπησε στο κεφάλι – «Δεν με άφηνε να φύγω»

Μια συγκλονιστική μαρτυρία, μιας 25χρονης γυναίκας που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της, έφερε στο «φως» το Mega.

Η 25χρονη Μαρία, νοσηλεύτρια στο επάγγελμα, δέχτηκε επίθεση μέσα στο ίδιο της το σπίτι την περασμένη Παρασκευή το πρωί, όταν ο 26χρονος σύντροφός της την ξυλοκόπησε με απίστευτη σφοδρότητα, εξαιτίας παθολογικής ζήλιας.

Η ίδια περιέγραψε στην κάμερα του Mega τις στιγμές τρόμου που βίωσε, με τα λόγια της να σοκάρουν.

Η επίθεση και οι σοβαροί τραυματισμοί

Μώλωπες και εκδορές καλύπτουν το σώμα της 25χρονης, ενώ ένα μάτι της είναι πρησμένο και μελανιασμένο. Ο ξυλοδαρμός σημειώθηκε όταν ο δράστης έχασε τον έλεγχο, την έσπρωξε, την τράβηξε από τα μαλλιά, χτύπησε το κεφάλι της στην πόρτα του μπάνιου και την κλείδωσε μέσα.

Στη συνέντευξή της στο Mega, η 25χρονη περιέγραψε τον εφιάλτη που έζησε: «Μου ερχόντουσαν μηνύματα από τις φίλες μου σε μία ομαδική που έχουμε, και εκείνος νόμιζε ότι είναι κάποιος άλλος. Να του λέω “καλέ τα κορίτσια είναι” και να μου λέει “αποκλείεται, είναι κάποιος από τη δουλειά σου και με κερατώνεις”».

«Του λέω να φύγει έξω από το μπάνιο να ρίξω λίγο νερό στο πρόσωπό μου να ηρεμήσουν τα πνεύματα να φύγω, βάζει τον σύρτη στην πόρτα, δεν με άφηνε να φύγω. Του έλεγα “σε παρακαλώ, άνοιξέ μου να φύγω να πάω στη δουλειά μου, να τελειώσει εδώ”», πρόσθεσε, περιγράφοντας την απελπισμένη προσπάθειά της να δώσει τέλος στο περιστατικό.

Η επίθεση του 26χρονου εναντίον της διήρκησε περίπου μισή ώρα, με δυνατές φωνές και χτυπήματα, ενώ κανείς από τους γείτονες δεν παρενέβη, ούτε κάλεσε την αστυνομία. «Αυτό γινόταν ένα μισάωρο σίγουρα με πολύ δυνατές φωνές και δεν ήρθε ένας άνθρωπος ρε παιδιά να πει ότι “τι γίνεται εκεί μέσα;”. Έχει πειραχτεί, μου είπαν, λίγο ο κερατοειδής ιστός, έχει πάθει μία θλάση το γόνατό μου, όλα αυτά στην αριστερή πλευρά. Παραλίγο, μου είπαν, στο χειρουργικό να ραγίσεις κάποιο πλευρό», ανέφερε η ίδια.

Απειλές και από τους γονείς του δράστη

Η 25χρονη προχώρησε αργότερα σε καταγγελία εναντίον του 26χρονου, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψή του.

Ωστόσο, την ώρα που η ίδια έφευγε από το αστυνομικό τμήμα όπου έκανε την καταγγελία, ήρθε αντιμέτωπη με τους γονείς του δράστη, που ξεκίνησαν να την απειλούν.

«Όταν έφευγα από το αστυνομικό τμήμα για να πάω στο νοσοκομείο, είχαν έρθει οι γονείς του και με απειλούσαν ότι θα μου κάνουν εμένα μήνυση μπροστά στον διοικητή. Από το να μου ζητήσουν μία συγγνώμη που έβλεπαν ότι το μάτι μου ήταν “τούμπανο” και που με το ζόρι περπατούσα, φώναζαν ότι “ναι, οκ σε βλέπουμε που είσαι έτσι αλλά εμάς το παιδί μας είναι πίσω από τα κάγκελα αυτήν την στιγμή εξαιτίας σου”», ανέφερε η νεαρή νοσηλεύτρια.

Σήμερα προσπαθεί να ανακάμψει και να επουλώσει τις πληγές της, έχοντας στο πλευρό της τη μητέρα της. Η ίδια, μέσα από τη συνέντευξή της, θέλησε να στείλει ένα μήνυμα σε όλες τις γυναίκες που έχουν βιώσει κακοποίηση: «Δεν έχει σημασία πόσα χρόνια είσαι με κάποιον. Από το πρώτο δείγμα καλό θα ήταν να κοιτούν τον εαυτό τους και να ανθίζουν, έτσι όπως πρέπει να ανθίζουν οι γυναίκες».

Σημειώνεται ότι, μόνο το 2025, καταγράφηκαν 22.869 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στις αρμόδιες Αρχές.

