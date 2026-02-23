Κατασβέστηκε η φωτιά στα πρώην Κεραμεία Αλλατίνη στη Θεσσαλονίκη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ολοκληρώθηκε σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κατάσβεση φωτιάς που είχε ξεσπάσει σε απορρίματα σε κτίριο που βρίσκεται μέσα στον χώρο των πρώην Κεραμείων Αλλατίνη, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Η φωτιά ξέσπασε στην ιστορική κεραμοποιία Αλλατίνη, στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας.
Στο σημείο, όπου κάηκαν απορρίματα, επιχείρησαν δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες.
