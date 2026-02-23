search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.02.2026
ΕΛΛΑΔΑ

23.02.2026 22:36

Με χαμηλές ταχύτητες η επιστροφή των εκδρομέων της Καθαράς Δευτέρας

Επιστρέφουν οι εκδρομείς του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας στην Αττική, με την κίνηση να αυξάνεται όσο περνάει η ώρα τόσο στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου όσο και στην Αθηνών -Λαμίας.

Ειδικότερα στην Αθηνών-Κορίνθου, η κίνηση είναι αυξημένη από τον Ισθμό μέχρι και τα διόδια Ελευσίνας, με τα οχήματα κατά διαστήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Ωστόσο, το σοβαρότερο πρόβλημα καταγράφηκε στην είσοδο της Ελευσίνας. Νωρίς το απόγευμα οι οδηγοί έρχονταν αντιμέτωποι με ένα έντονο μποτιλιάρισμα που εκτείνεται σε μήκος 3-4 χιλιομέτρων, το οποίο ξεκινούσε από το ύψος των Εργατικών Κατοικιών και έφτανε μέχρι την Παραλία Ασπροπύργου.

Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και στην Αθηνών-Λαμίας όπου παρατηρείται αυξημένη κίνηση στο οδικό τμήμα από το Σχηματάρι μέχρι τη Μαλεσίνα καθώς και στο ύψος των διοδίων των Αφιδνών.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση παρατηρούνται καθυστερήσεις 5′ έως 10′ από την Παιανία έως τη Μαραθώνος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα συνολικά 49.738 οχήματα έχουν επιστρέψει στην Αττική. Συγκεκριμένα, 22.072 αυτοκίνητα μέσω της Αθηνών-Λαμίας και 27.666 μέσω της Αθηνών-Κορίνθου.

Η Τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων ενώ υπενθυμίζεται ότι ως τις 9 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών ωφελίμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς.

Σημειώνεται ότι πριν το τριήμερο, η Τροχαία κατέγραψε πάνω από 88.000 οχήματα να κινούνται έξω από την Αττική σε λίγες ώρες, δείχνοντας το μεγάλο κύμα μετακινήσεων. Ο άξονας της Αθηνών-Κορίνθου είχε πάνω από 47.300 αυτοκίνητα, ενώ η Αθηνών-Λαμίας ξεπέρασε τα 41.000.

Επιστρέφουν και οι Θεσσαλονικείς

Σε πλήρη εξέλιξη είναι και η επιστροφή προς τη Θεσσαλονίκη. Οι Θεσσαλονικείς που εγκατέλειψαν το κλεινόν άστυ τις προηγούμενες μέρες ή και ώρες, προκειμένου να βρεθούν σε κάποιο καρναβαλικό προορισμό, επιστρέφουν, καθώς από αύριο ξεκινούν οι υποχρεώσεις της νέας εβδομάδας.

Στα διόδια των Μαλγάρων, στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, η επιστροφή γίνεται μετ’ εμποδίων, καθώς σύμφωνα με την ΕΡΤ3 και τη δημοσιογράφο Αναστασία Αργυριάδου, στο ρεύμα εισόδου, τα οχήματα έχουν σχηματιστεί ουρά δύο-τριών χιλιομέτρων. Μάλιστα, οι υπεύθυνοι ανεβάζουν συνεχώς τις μπάρες, προκειμένου να διευκολύνουν τη ροή, ωστόσο ο όγκος των οχημάτων είναι μεγάλος.

Χωρίς κανένα πρόβλημα για την ώρα, γίνεται η επιστροφή των εκδρομέων από την εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, ενώ στο ρεύμα εισόδου στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας, στο ύψος των διοδίων της Ανάληψης παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις.

ΕΛΛΑΔΑ

Ελιά και νεοφιλελευθερισμός

samaras mitsotakis new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πόλεμος οχυρωμάτων» μεταξύ κυβέρνησης και Σαμαρά – Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να απαντήσει ο ίδιος στον πρώην πρωθυπουργό

epidoma paidiou new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα Α21- Επίδομα Παιδιού για την υποβολή αιτήσεων

kabul epithesi
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την Καμπούλ – Μεγάλη εναέρια επίθεση του Πακιστάν στο Αφγανιστάν (Video)

iran us
ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: «Καταστρέψτε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, παραδώστε το ουράνιο» – Οι αμερικανικές απαιτήσεις υπό την απειλή στρατιωτικής δράσης και η «τελευταία ευκαιρία»

1 / 3