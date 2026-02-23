Έβρος: Ακατάλληλο το νερό σε κάποιες περιοχές εξαιτίας των πλημμυρών – Έσπασαν αναχώματα, μάχη για να σωθούν οικισμοί (photo/videos)

Σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται στην παρέβρια περιοχή του Δήμου Σουφλίου, καθώς η μεγάλη άνοδος της στάθμης του ποταμού Έβρου έχει προκαλέσει την κατάκλυση περίπου 100.000 στρεμμάτων αγροτικών εκτάσεων.

Όπως αναφέρει το evros24.gr, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η θραύση του αναχώματος στην Κορνοφωλιά, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υποχώρησε τμήμα μήκους περίπου 40 μέτρων, πλημμυρίζοντας περίπου 5.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης. Αντίστοιχα, στη Μάνδρα η νέα θραύση επέτρεψε την εισροή μεγάλων ποσοτήτων νερού στο τοπικό αγρόκτημα, ενώ έχει απαγορευτεί κάθε κίνηση στην περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς η υδρολογική πίεση μεταφέρεται σταδιακά νοτιότερα, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων ρηγμάτων στα αναχώματα. Οι υπηρεσίες παρακολουθούν διαρκώς τη στάθμη του ποταμού, ενώ ήδη τις τελευταίες 10 ημέρες έχουν εγκατασταθεί αντλίες και πραγματοποιούνται συνεχείς αντλήσεις υδάτων σε ευάλωτες περιοχές.

«Έχουν πλημμυρίσει σχεδόν 60.000 στρέμματα από το Τυχερό μέχρι το Αμόριο, έχουν κατακλυστεί οι αγροτικές εκτάσεις σε ολόκληρη την παρέβρια περιοχή. Προτεραιότητα είναι να μην κινδυνεύσουν οικισμοί, να προστατευτούν τα σπίτια, όμως ο όγκος του νερού αυξάνεται», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος.

«Αυτή τη στιγμή, ο μεγάλος κίνδυνος θα υπάρχει αν έχουμε βροχές. Φαίνεται ότι το επόμενο διήμερο δε θα έχουμε και ελπίζω να σταθούμε τυχεροί, γιατί αν βρέξει δε θα μπορούμε να διώξουμε τα νερά, καθώς επιπρόσθετα νερό κατεβαίνει και από τα χιόνια που λιώνουν», επισήμανε, προσθέτοντας ότι «ήδη εδώ και 10 μέρες στη Μάνδρα και κάποιους οικισμούς στο Σουφλί γίνονται αντλήσεις υδάτων, έχουμε εγκαταστήσει αντλίες στους οικισμούς».

Ο δήμαρχος σημείωσε ότι τα εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα φέρνουν σε απόγνωση τους αγρότες της περιοχής, καθώς «δεν είναι μόνο οι αγροτικές εκτάσεις που έχουν πλημμυρήσει από το νερό και φερτά υλικά αλλά και οι δρόμοι, τα καναλέτα, όλες οι υποδομές των χωραφιών».

Ο κ. Καλακίκος υπενθύμισε ότι για την προστασία των ανθρώπινων ζωών δεν επιτρέπεται καμία κίνηση ή δραστηριότητα στην παρέβρια περιοχή, ενώ για την αντιμετώπιση της κατάστασης συνδράμουν τον δήμο η Περιφέρεια, η Πυροσβεστική, η Αστυνομία και ο Στρατός.

Ο δήμαρχος Σουφλίου, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετέφερε την αντίστοιχη κατάσταση που επικρατεί στην πλευρά της Τουρκίας, σημειώνοντας πως οι εικόνες δείχνουν ξεκάθαρα πως οι πλημμύρες δεν γνωρίζουν σύνορα. «Σε τέτοιες στιγμές θυμόμαστε ότι, πέρα από σύνορα και διαφορές, όλοι μοιραζόμαστε τον ίδιο πόνο και την ίδια ελπίδα: να προστατεύσουμε όσα χτίσαμε με κόπο και να σταθούμε όρθιοι».

Ακατάλληλο το νερό σε κάποιες περιοχές

Σε επείγουσα ανακοίνωση από τη ΔΕΥΑ Διδυμοτείχου αναφέρεται ότι λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή Ψαθάδων, ενημερώνουμε τους κατοίκους του οικισμού: Ψαθάδων, περιοχής Τσίγγλας και ΣΟΑ Αεροπορίας για την προληπτική απαγόρευση χρήσης του νερού του δικτύου.

Η υδροδότηση διακόπηκε από το αντλιοστάσιο Ψαθάδων και θα γίνει από την δεξαμενή του Καλέ στο Διδυμότειχο.

«Μέχρι την ολοκλήρωση του καθαρισμού της δεξαμενής των Ψαθαδών και των εργαστηριακών ελέγχων (χημικών και μικροβιολογικών), το νερό θεωρείται ακατάλληλο για πόση, μαγείρεμα και πλύσιμο τροφίμων», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η ΔΕΥΑ Διδυμοτείχου, μεριμνώντας για τις ανάγκες των πολιτών, παρέχει δωρεάν εμφιαλωμένο νερό σε όλους τους κατοίκους, επισημαίνεται ακόμη.

