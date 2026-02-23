OPAP Αρένα: Ακρωτηριάστηκε 23χρονος που άναψε φωτοβολίδα στο ΑΕΚ-Λεβαδειακός – Έχασε το ένα του δάχτυλο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Λίγες ώρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό 17χρονου από έκρηξη κροτίδας, στην Πτολεμαΐδα, ακόμη ένας νέος άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι από φωτοβολίδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος οπαδός άναψε φωτοβολίδα μετά το τέλος του αγώνα ΑΕΚ – Λεβαδειακός για να πανηγυρίσει τη νίκη της ομάδας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να χάσει το ένα του δάχτυλο.
Ο νεαρός μεταφέρθηκε από την OPAP Αρένα, στη Νέα Φιλαδέλφεια, με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» και στη συνέχεια συνελήφθη. Τελικά αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.
