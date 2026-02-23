search
23.02.2026
ΕΛΛΑΔΑ

23.02.2026

OPAP Αρένα: Ακρωτηριάστηκε 23χρονος που άναψε φωτοβολίδα στο ΑΕΚ-Λεβαδειακός – Έχασε το ένα του δάχτυλο

23.02.2026
asthenoforo_ekav_new
φωτογραφία αρχείου

Λίγες ώρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό 17χρονου από έκρηξη κροτίδας, στην Πτολεμαΐδα, ακόμη ένας νέος άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι από φωτοβολίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος οπαδός άναψε φωτοβολίδα μετά το τέλος του αγώνα ΑΕΚ – Λεβαδειακός για να πανηγυρίσει τη νίκη της ομάδας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να χάσει το ένα του δάχτυλο.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε από την OPAP Αρένα, στη Νέα Φιλαδέλφεια, με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» και στη συνέχεια συνελήφθη. Τελικά αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

