OPAP Αρένα: Ακρωτηριάστηκε 23χρονος που άναψε φωτοβολίδα στο ΑΕΚ-Λεβαδειακός – Έχασε το ένα του δάχτυλο

Λίγες ώρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό 17χρονου από έκρηξη κροτίδας, στην Πτολεμαΐδα, ακόμη ένας νέος άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι από φωτοβολίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος οπαδός άναψε φωτοβολίδα μετά το τέλος του αγώνα ΑΕΚ – Λεβαδειακός για να πανηγυρίσει τη νίκη της ομάδας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να χάσει το ένα του δάχτυλο.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε από την OPAP Αρένα, στη Νέα Φιλαδέλφεια, με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» και στη συνέχεια συνελήφθη. Τελικά αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Λαμία: Συνεχίζονται για 3η μέρα οι έρευνες για τον αγνοούμενο 74χρονο στο Βελούχι

Τραμ: Αλλάζει από την Τρίτη μέχρι τις 9 Μαρτίου ο τερματικός σταθμός της γραμμής 6

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Τουλάχιστον 600 τα περιστατικά μέθης και τραυματισμών