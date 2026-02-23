search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026 11:57
ΕΛΛΑΔΑ

23.02.2026 10:48

Τραμ: Αλλάζει από την Τρίτη μέχρι τις 9 Μαρτίου ο τερματικός σταθμός της γραμμής 6

23.02.2026 10:48
Τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» θα έχουν, από την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου έως και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, τα δρομολόγια στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα».

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα «Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη», έπειτα από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την εκτέλεση έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα».

GUTERES
ΕΛΛΑΔΑ

Αντόνιο Γκουτέρες: «Το κράτος δικαίου συνθλίβεται από τον νόμο του ισχυρότερου»

Iran USA
ΚΟΣΜΟΣ

Ισορροπίες τρόμου στη Μέση Ανατολή: «Πράξη επιθετικότητας» και τα περιορισμένα πλήγματα, διαμηνύει η Τεχεράνη

trump-7345634
ΚΟΣΜΟΣ

«Χαστούκι» σε έναν «μπερδεμένο» νάρκισσο πρόεδρο: Ο γερμανόφωνος Τύπος για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και το Ιράν

racism new
LIFESTYLE

Βραβεία BAFTA: Η συγγνώμη του BBC για το ρατσιστικό σχόλιο που «πάγωσε» κοινό και τηλεθεατές (Video)

bouno
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Συνεχίζονται για 3η μέρα οι έρευνες για τον αγνοούμενο 74χρονο στο Βελούχι

ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

akylas-lego
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε Lego και συνεχίζει να βρίσκεται στη 2η θέση των προγνωστικών

koklwnis
LIFESTYLE

Κοκλώνης για Λιάγκα: «Πλέον θα απαντάνε οι δικηγόροι μου»

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

