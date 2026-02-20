Ένας ελέφαντας, τον οποίο διέκοψαν την ώρα που έκανε σεξ, έγινε έξω φρενών και προκάλεσε τον τραυματισμό του φροντιστή του και εκτεταμένες ζημιές, σε χωριό της Ταϊλάνδης.

Ο 19χρονος ελέφαντας είχε μεταφερθεί στην επαρχία Μπουρίραμ της Ταϊλάνδης για προγραμματισμένη αναπαραγωγή με θηλυκό ελέφαντα.

Ο ιδιοκτήτης του ωστόσο τον προέτρεψε να «τελειώνει γρήγορα» και προσπάθησε να τον απομακρύνει από τον θηλυκό ελέφαντα στο τέλος της διαδικασίας, με αποτέλεσμα το αρσενικό να αντιδράσει επιθετικά, ενδεχομένως λόγω και της αυξημένης τεστοστερόνης.

