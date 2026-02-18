Η Ursa είναι ένας σπάνιος ευρασιατικός λύγκας, που έζησε κι αυτή τη φρίκη του πολέμου στην Ουκρανία, απ΄όπου και τελικά διασώθηκε.

Η Ursa ζούσε σε ένα «καταφύγιο» χωρίς να έχει δει τον έξω κόσμο, βιώνοντας ταυτόχρονα τον πόλεμο, με τους πυραύλους να πέφτουν γύρω της, ανήμπορη να αντιδράσει.

Αφού συγκεντρώθηκε το απαραίτητο κεφάλαιο μέσω προσφορών από πολίτες, μεταφέρθηκε στο The Big Cat Sanctuary, στο Κεντ της Βρετανίας, όπου για πρώτη φορά στη ζωή του, το πανέμορφο αιλουροειδές πάτησε στο χώμα, σε ό,τι κοντινότερο στο φυσικό του περιβάλλον και η χαρά της αποτυπώθηκε σε ένα συγκινητικό βίντεο.

Δείτε την αντίδρασή της:

