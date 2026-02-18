search
18.02.2026 10:13

Η συγκινητική στιγμή που ένας λύγκας βλέπει για πρώτη φορά τον «έξω κόσμο» μετά τη διάσωσή του από την Ουκρανία

18.02.2026 10:13
lynx

Η Ursa είναι ένας σπάνιος ευρασιατικός λύγκας, που έζησε κι αυτή τη φρίκη του πολέμου στην Ουκρανία, απ΄όπου και τελικά διασώθηκε.

Η Ursa ζούσε σε ένα «καταφύγιο» χωρίς να έχει δει τον έξω κόσμο, βιώνοντας ταυτόχρονα τον πόλεμο, με τους πυραύλους να πέφτουν γύρω της, ανήμπορη να αντιδράσει.

Αφού συγκεντρώθηκε το απαραίτητο κεφάλαιο μέσω προσφορών από πολίτες, μεταφέρθηκε στο The Big Cat Sanctuary, στο Κεντ της Βρετανίας, όπου για πρώτη φορά στη ζωή του, το πανέμορφο αιλουροειδές πάτησε στο χώμα, σε ό,τι κοντινότερο στο φυσικό του περιβάλλον και η χαρά της αποτυπώθηκε σε ένα συγκινητικό βίντεο.

Δείτε την αντίδρασή της:

google_news_icon

