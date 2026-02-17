search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 15:26
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

17.02.2026 15:09

«Ψήνεται» το Χωροταξικό με αποκλεισμούς για ΑΠΕ – «Τυφλή» προσέγγιση με κόστος ενέργειας βλέπει η ΕΛΕΤΑΕΝ

17.02.2026 15:09
aiolika

Στο υπό επεξεργασία νομοσχέδιο προστίθενται νέες περιοχές αποκλεισμού για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων, ενώ μπαίνει και κριτήριο που αφορά στην τουριστική ανάπτυξη κάθε περιοχής σύμφωνα με το υπό εκπόνηση Ειδικό Χωροταξικό Τουρισμού.

Μια απάντηση που έδωσε γραπτά στη Βουλή ο γενικός διευθυντής Χωρικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, Κωνσταντίνος Δημόπουλος, δίνει νέα στοιχεία για το υπό επεξεργασία Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ, το οποίο αναμένεται το επόμενο διάστημα να τεθεί σε διαβούλευση με τους φορείς, τις υπηρεσίες και τους πολίτες, προκειμένου να λάβει την τελική μορφή.

Σύμφωνα με την γραπτή ενημέρωση σε ερώτηση βουλευτή προκύπτει ότι στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, που βρίσκεται υπό επεξεργασία θα μπουν και νέες περιοχές στις οποίες θα αποκλείεται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «προστίθενται και νέες περιοχές αποκλεισμού όπως π.χ. οι περιοχές “άνευ δρόμων” που καθορίστηκαν με αποφάσεις ΥΠΕΝ, οι προτεινόμενες από ΤΠΣ/ΕΠΣ (Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια/Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια) ή ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια/ Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης)», χωρίς καμιά άλλη πληροφορία.

Παράλληλα, στην έγγραφη απάντηση του γενικού διευθυντή Χωρικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ αναφέρεται ότι θα γίνει συσχέτιση με το υπό εκπόνηση Ειδικό Χωροταξικό Τουρισμού όπου θα προσδιοριστεί η χωρητικότητα πολλών Δημοτικών Ενοτήτων ανάλογα με τον βαθμό τουριστικής ανάπτυξης.

Τι βλέπει η ΕΛΕΤΑΕΝ πίσω από του αποκλεισμούς

Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας( ΕΛΕΤΑΕΝ), εν αναμονή της παρουσίασης του νέου στο Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ που θα τεθεί σε διαβούλευση έχει αποστείλει στην κυβέρνηση αναλυτικό κείμενο με τις θέσεις της.

Στο κείμενο που υπέβαλε στην κυβέρνηση η ΕΛΕΤΑΕΝ, επισημαίνει ότι «ο αποκλεισμός περιοχών με υψηλό αιολικό δυναμικό οδηγεί σε αύξηση του κόστους ενέργειας και πλήττει το εισόδημα των νοικοκυριών και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας».

Παράλληλα, σημειώνει ότι «γενικές απαγορεύσεις σε εκτεταμένες περιοχές της χώρας –όπως ψηλά βουνά ή νησιά ή Ζώνες Ειδικής Προστασίας κλπ.– σημαίνουν ότι δεν μπορεί καν να εξεταστεί η δυνατότητα εγκατάστασης αιολικού πάρκου και να αξιολογηθεί από την Πολιτεία σύμφωνα με τη νομοθεσία. Έτσι, το κράτος απαγορεύει στον εαυτό του να ασκήσει τεκμηριωμένη κρίση ανά συγκεκριμένη περίπτωση».

Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας κάνει λόγο για «τυφλή προσέγγιση» που θα έχει συνέπειες στο κόστος ενέργειας καθώς «ένα αιολικό πάρκο σε θέση με άριστο αιολικό δυναμικό μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια με κόστος για τον καταναλωτή έως και 35% χαμηλότερο σε σχέση με το μέσο αιολικό δυναμικό στη χώρα σήμερα. Επιπλέον, η αξιοποίηση των πιο παραγωγικών θέσεων υπηρετεί τη λογική της βιώσιμης αποδοτικότητας, καθώς για την ίδια παραγωγή ενέργειας απαιτούνται λιγότερες ανεμογεννήτριες και άρα μικρότερες τοπικές επιπτώσεις».

