ΕΛΕΤΑΕΝ: Οι οριζόντιοι αποκλεισμοί περιοχών με υψηλό αιολικό δυναμικό… κοστίζουν!

Τον κίνδυνο να χαθεί μια σημαντική ευκαιρία για τη μείωση του κόστους ενέργειας έως και κατά 35%, εάν τεθούν οριζόντιοι αποκλεισμοί, επισημαίνει η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας( ΕΛΕΤΑΕΝ).

Η ΕΛΕΤΑΕΝ- κι ενώ αναμένεται εντός Φεβρουαρίου, εκτός απροόπτου, να έχει ολοκληρωθεί και να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ που θα αντικαταστήσει εκείνο του 2008- υπέβαλε στην κυβέρνηση αναλυτικό κείμενο πολιτικής.

Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ θα αποτελέσει τον νέο «οδικό χάρτη» χωρικού σχεδιασμού, που θα καθορίζει πού και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να χωροθετηθούν εγκαταστάσεις ΑΠΕ όπως αιολικά πάρκα στην ξηρά και τη θάλασσα, φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Στο κείμενο που υπέβαλε στην κυβέρνηση η ΕΛΕΤΑΕΝ, επισημαίνει ότι «ο αποκλεισμός περιοχών με υψηλό αιολικό δυναμικό οδηγεί σε αύξηση του κόστους ενέργειας και πλήττει το εισόδημα των νοικοκυριών και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας».

Παράλληλα, σημειώνει ότι «γενικές απαγορεύσεις σε εκτεταμένες περιοχές της χώρας –όπως ψηλά βουνά ή νησιά ή Ζώνες Ειδικής Προστασίας κλπ.– σημαίνουν ότι δεν μπορεί καν να εξεταστεί η δυνατότητα εγκατάστασης αιολικού πάρκου και να αξιολογηθεί από την Πολιτεία σύμφωνα με τη νομοθεσία. Έτσι, το κράτος απαγορεύει στον εαυτό του να ασκήσει τεκμηριωμένη κρίση ανά συγκεκριμένη περίπτωση».

Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας κάνει λόγο για τυφλή προσέγγιση που θα έχει συνέπειες στο κόστος ενέργειας καθώς «ένα αιολικό πάρκο σε θέση με άριστο αιολικό δυναμικό μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια με κόστος για τον καταναλωτή έως και 35% χαμηλότερο σε σχέση με το μέσο αιολικό δυναμικό στη χώρα σήμερα. Επιπλέον, η αξιοποίηση των πιο παραγωγικών θέσεων υπηρετεί τη λογική της βιώσιμης αποδοτικότητας, καθώς για την ίδια παραγωγή ενέργειας απαιτούνται λιγότερες ανεμογεννήτριες και άρα μικρότερες τοπικές επιπτώσεις».

Να σημειωθεί ότι μετά τη δημόσια διαβούλευση, το τελικό κείμενο θα περάσει από τον έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας και εκτιμάται ότι θα λάβει τη μορφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης μέσα στο επόμενο τρίμηνο.

Η υιοθέτηση νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ είναι υποχρέωση της Ελλάδας στο πλαίσιο του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» και συνδέεται με την εκταμίευση χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η χώρα είχε δεσμευτεί να ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2025 με την όλη διαδικασία να έχει σημειώσει σημαντική καθυστέρηση.

