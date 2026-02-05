search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 16:14
search
MENU CLOSE
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.02.2026 17:49

Νιώθουν ήδη τις συνέπειες αλλά είναι απροετοίμαστοι: 4 στους 5 Ευρωπαίους λένε ότι έχουν επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή

05.02.2026 17:49
spain

Την πόρτα των ευρωπαίων έχει χτυπήσει η κλιματική κρίση. Σε νέα έρευνα του Eurofund τέσσερις στους πέντε ερωτηθέντες δήλωσαν ότι έχουν βιώσει γεγονότα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Στην έρευνα με τίτλο  «Υπερ-θερμασμένοι και ανεπαρκώς προετοιμασμένοι» συμμετείχαν 27.000 πολίτες από τις 27 χώρες της ΕΕ.

Ορσιμένα από τα γεγονότα που ανέφεραν ότι έχουν βιώσει είναι: ζέστη, πλημμύρες, πυρκαγιές, έλλειψη νερού, άνεμος και τσιμπήματα κουνουπιών ή τσιμπουριών. Περισσότεροι από τους μισούς δήλωσαν ότι τους απασχολούν πολύ οι ακραίες θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν στο μέλλον και αρκετά οι πυρκαγιές.

Ένας στους πέντε δήλωσε ότι δεν είχε λάβει κανένα μέτρο για τη προστασία του σπιτιού τους από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Την ίδια ώρα, ποσοστό μεγαλύτερο του 38% δήλωσε ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς δροσερό το καλοκαίρι.

Στη Βόρεια Ευρώπη ήταν χαμηλότερο το ποσοστό ερωτηθέντων που ανέφεραν ότι έχουν βιώσει τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης αλλά και έχουν λάβει μέτρα θωράκισης. 

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη ζωή των τεσσάρων στους πέντε πολίτες της ΕΕ, αλλά μόνο το ένα τέταρτο διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για να την αντιμετωπίσει, δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του Eurofound, Ivailo Kalfin.

Overheated-and-unprepared-Report_2026-UpdateΛήψη

Η ετοιμότητα των νοικοκυριών θα πρέπει να ενισχυθεί και οι δράσεις θα πρέπει να είναι οικονομικά προσιτές και κοινωνικά δίκαιες, δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια του ΕΟΠ, Leena Ylä-Mononen.

Διαβάστε επίσης

«Ναι» από το Ιράν σε διερυμένες συνομιλίες με τις ΗΠΑ αλλά στο Ομάν – Υποχωρήσεις από τις δύο πλευρές μετά την διπλωματική ένταση

«Παντρέψου με» – Οι σοκαριστικοί διάλογοι γαλαζοαίματων με τον Έπσταϊν που «καίνε» παλάτια

36 βρέφη αρρώστησαν μετά από κατανάλωση μολυσμένου βρεφικού γάλακτος στη Βρετανί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
KKE_SIMAIA_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Αλλεπάλληλες και έγκαιρες οι καταγγελίες του κόμματος «για τον αμαρτωλό ρόλο του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ»

PERIPOLIKO76
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 31χρονο οδηγό μοτοσικλέτας για επικίνδυνη οδήγηση – Παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και μπήκε αντίθετα σε μονόδρομο

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Τη Δευτέρα απολογείται η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία της κόρης της

rouvikonas
ΕΛΛΑΔΑ

Ο «Ρουβίκωνας» πλήρωσε τις ζημιές στην εταιρεία που χτύπησε με βαριοπούλες κατά λάθος

israilChimerini1
ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Έντονες αποδοκιμασίες σε Τζέι Ντι Βανς και την αποστολή του Ισραήλ στην τελετή έναρξης (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

karistianou_eikonismata
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ηθική ασυνέπεια της Μαρίας Καρυστιανού και η βύθισή της στα σκοτάδια του ρατσισμού και της υπερσυντηρητικής δεξιάς

michailidis_PASOK_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τραγωδία στη Χίο: Ο - πρώην λιμενικός - Σταύρος Μιχαηλίδης εξηγεί τι σημαίνει αποτροπή

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Η απάντηση του ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό τους - Καταγγελίες για απώλειες έως 110 ευρώ τον μήνα για χιλιάδες δικαιούχους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 16:13
KKE_SIMAIA_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Αλλεπάλληλες και έγκαιρες οι καταγγελίες του κόμματος «για τον αμαρτωλό ρόλο του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ»

PERIPOLIKO76
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 31χρονο οδηγό μοτοσικλέτας για επικίνδυνη οδήγηση – Παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και μπήκε αντίθετα σε μονόδρομο

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Τη Δευτέρα απολογείται η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία της κόρης της

1 / 3