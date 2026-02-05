Νιώθουν ήδη τις συνέπειες αλλά είναι απροετοίμαστοι: 4 στους 5 Ευρωπαίους λένε ότι έχουν επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή

Την πόρτα των ευρωπαίων έχει χτυπήσει η κλιματική κρίση. Σε νέα έρευνα του Eurofund τέσσερις στους πέντε ερωτηθέντες δήλωσαν ότι έχουν βιώσει γεγονότα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Στην έρευνα με τίτλο «Υπερ-θερμασμένοι και ανεπαρκώς προετοιμασμένοι» συμμετείχαν 27.000 πολίτες από τις 27 χώρες της ΕΕ.

Ορσιμένα από τα γεγονότα που ανέφεραν ότι έχουν βιώσει είναι: ζέστη, πλημμύρες, πυρκαγιές, έλλειψη νερού, άνεμος και τσιμπήματα κουνουπιών ή τσιμπουριών. Περισσότεροι από τους μισούς δήλωσαν ότι τους απασχολούν πολύ οι ακραίες θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν στο μέλλον και αρκετά οι πυρκαγιές.

Ένας στους πέντε δήλωσε ότι δεν είχε λάβει κανένα μέτρο για τη προστασία του σπιτιού τους από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Την ίδια ώρα, ποσοστό μεγαλύτερο του 38% δήλωσε ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς δροσερό το καλοκαίρι.

Στη Βόρεια Ευρώπη ήταν χαμηλότερο το ποσοστό ερωτηθέντων που ανέφεραν ότι έχουν βιώσει τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης αλλά και έχουν λάβει μέτρα θωράκισης.

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη ζωή των τεσσάρων στους πέντε πολίτες της ΕΕ, αλλά μόνο το ένα τέταρτο διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για να την αντιμετωπίσει, δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του Eurofound, Ivailo Kalfin.

Η ετοιμότητα των νοικοκυριών θα πρέπει να ενισχυθεί και οι δράσεις θα πρέπει να είναι οικονομικά προσιτές και κοινωνικά δίκαιες, δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια του ΕΟΠ, Leena Ylä-Mononen.

Διαβάστε επίσης

«Ναι» από το Ιράν σε διερυμένες συνομιλίες με τις ΗΠΑ αλλά στο Ομάν – Υποχωρήσεις από τις δύο πλευρές μετά την διπλωματική ένταση

«Παντρέψου με» – Οι σοκαριστικοί διάλογοι γαλαζοαίματων με τον Έπσταϊν που «καίνε» παλάτια

36 βρέφη αρρώστησαν μετά από κατανάλωση μολυσμένου βρεφικού γάλακτος στη Βρετανί