36 βρέφη αρρώστησαν μετά από κατανάλωση μολυσμένου βρεφικού γάλακτος στη Βρετανία

Τριάντα έξι βρέφη στο Ηνωμένο Βασίλειο υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση από μολυσμένο βρεφικό γάλα.

Αυτό έρχεται μετά την ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων που παρασκευάζονται από τις Nestle και Danone λόγω μόλυνσης με την τοξίνη σερεουλίδη.

Η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) αναφέρει ότι έχει λάβει κλινικές ειδοποιήσεις για μικρά παιδιά που εμφάνισαν συμπτώματα, όπως έμετο και διάρροια, που συνάδουν με δηλητηρίαση από σερεουλίδη.

Κανένα από τα βρέφη – περίπου ή κάτω του ενός έτους – δεν αναφέρεται ότι είναι σοβαρά άρρωστο, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

Η Gauri Godbole, από την UKHSA, δήλωσε ότι δεν ήταν λογικό αφού τα προϊόντα διατέθηκαν ευρέως πριν από την ανάκληση και τους «επακόλουθους ελέγχους».

Η Godbole δήλωσε ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις ότι τεράστιος αριθμός παιδιών έχει επηρεαστεί μέχρι στιγμής.

«Οι τρέχοντες δείκτες επιτήρησης δεν δείχνουν ασυνήθιστες αυξήσεις στις αναφορές εμέτου σε παιδιά κάτω του ενός έτους για αυτήν την εποχή του χρόνου», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο οργανισμός δήλωσε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και να παρέχει ενημερώσεις.

Κράμπες

Η UKHSA δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει κατηγορηματικά ότι τα βρέφη είχαν δηλητηριαστεί, αλλά έχει επιβεβαιωθεί ότι κατανάλωσαν τις συγκεκριμένες μάρκες βρεφικού γάλακτος που επηρεάστηκαν.

Η παρτίδα Danone που επηρεάστηκε είναι η συσκευασία των 800g με κωδικό ΛΗΞΗΣ 31-10-2026.

Εν τω μεταξύ, για τη Nestle αφορά μια σειρά προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του βρεφικού γάλακτος SMA και του γάλακτος δεύτερης βρεφικής ηλικίας. Οι παρτίδες που επηρεάζονται παρατίθενται στον ιστότοπο της εταιρείας.

Από τα 36 κρούσματα, τα 24 ήταν στην Αγγλία, τα επτά στη Σκωτία, τα τρία στην Ουαλία, το ένα στη Βόρεια Ιρλανδία και το τελευταίο κρούσμα αναφέρθηκε στη Νήσο του Μαν.

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι η μόνη χώρα που έχει πληγεί, καθώς τόσο τα ευρωπαϊκά έθνη όσο και εκείνα από άλλα μέρη του κόσμου αναφέρουν μολυσμένα προϊόντα.

Η σερεουλίδη είναι μια τοξίνη που είναι απίθανο να καταστραφεί με το μαγείρεμα ή κατά την παρασκευή του βρεφικού γάλακτος.

Εάν καταναλωθεί, μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα όπως ναυτία, έμετο και κοιλιακούς πόνους που αναπτύσσονται γρήγορα.

Ο Οργανισμός Προτύπων Τροφίμων (FSA) δήλωσε ότι η τοξίνη υπήρχε σε ένα συγκεκριμένο συστατικό, το έλαιο αραχιδονικού οξέος. Το έλαιο προστίθεται στο βρεφικό γάλα για να του δώσει μερικές από τις σημαντικές ιδιότητες ανάπτυξης που περιέχονται στο μητρικό γάλα.

Ο FSA προέτρεψε τους γονείς που είχαν κάποιο από τα μολυσμένα προϊόντα να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να στραφούν σε ένα εναλλακτικό γάλα.

Ο FSA συνεργάζεται με τους κατασκευαστές για να εντοπίσει όλα τα προϊόντα που ενδέχεται να έχουν χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο συστατικό και να διασφαλίσει ότι όλα τα επηρεαζόμενα προϊόντα θα αποσυρθούν από την πώληση.

Η Rebecca Sudworth, διευθύντρια πολιτικής της FSA, δήλωσε: «Μαζί με διεθνείς εταίρους, στο πλαίσιο αυτής της παγκόσμιας ανάκλησης, διερευνούμε την αλυσίδα εφοδιασμού.

«Πρέπει να μάθουμε από τους κατασκευαστές τι πήγε στραβά και να λάβουμε διαβεβαιώσεις από τις εμπλεκόμενες εταιρείες ότι δεν θα συμβεί ξανά. Η FSA δεν θα διστάσει να λάβει περαιτέρω μέτρα εάν χρειαστεί».

Διαβάστε επίσης:

Στην κατάσχεση δύο τάνκερ προχώρησαν οι Φρουροί της Επανάστασης – Δείτε βίντεο από την επιχείρηση

Chevron: Συμφωνία με την Άγκυρα για κοινές έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Business στις πλάτες των εξαθλιωμένων: Ο αδελφός του αρχηγού της Σιν Μπετ έκανε λαθρεμπόριο με τη Χαμάς