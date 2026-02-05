search
05.02.2026 15:31

Business στις πλάτες των εξαθλιωμένων: Ο αδελφός του αρχηγού της Σιν Μπετ έκανε λαθρεμπόριο με τη Χαμάς

05.02.2026 15:31
HAMAS
AP/αρχείου

Κατηγορίες μεταξύ άλλων για «βοήθεια στον εχθρό εν καιρώ πολέμου» απήγγειλε σήμερα η ισραηλινή δικαιοσύνη εις βάρος του Μπεζαλέλ Ζίνι, αδελφού του αρχηγού της ισραηλινής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας (Σιν Μπετ) Νταβίντ Ζίνι, στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά ένα μεγάλο κύκλωμα λαθρεμπoρίου διαφόρων προϊόντων προς την Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία.

Ο Μπεζαλέλ Ζίνι και δύο άλλοι ύποπτοι διώκονται επίσης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, για «οργανωμένο, συστηματικό και εξελιγμένο» λαθρεμπόριο προϊόντων προς το παλαιστινιακό έδαφος από τον Ιούνιο του 2025, κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Οι τρεις άνδρες κρίνονται ύποπτοι για λαθρεμπόριο προϊόντων όπως κούτες τσιγάρων, κινητά τηλέφωνα, ηλιακά πάνελ και ανταλλακτικά αυτοκινήτων «εξαπατώντας στρατιώτες σε σημεία ελέγχου στη Λωρίδα της Γάζας και ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι εισέρχονται στο πλαίσιο της στρατιωτικής τους θητείας για λόγους ασφαλείας».

Κατά την περίοδο που διαπράχθηκαν τα φερόμενα εγκλήματα, ο Ζίνι, έφεδρος, ήταν διοικητής μιας ομάδας πολιτικών μηχανικών στη Γάζα.

Ο αδελφός του, στρατηγός Νταβίντ Ζίνι, ανέλαβε επικεφαλής της Σιν Μπετ τον Οκτώβριο του 2025.

Ο Μπεζαλέλ Ζίνι και οι άλλοι κατηγορούμενοι «γνώριζαν την πιθανότητα τα απαγορευμένα προϊόντα να φτάσουν στη Χαμάς και τα μέλη της, καθώς και την μεγάλη πιθανότητα ότι αυτό θα βοηθούσε τον εχθρό στον πόλεμό του εναντίον του Ισραήλ», σύμφωνα με την εισαγγελία.

Κατηγορίες έχουν ήδη απαγγελθεί εις βάρος 12 Ισραηλινών και μιας εταιρείας για την υπόθεση αυτή.

«Παντρέψου με» – Οι σοκαριστικοί διάλογοι γαλαζοαίματων με τον Έπσταϊν που «καίνε» παλάτια

Επίθεση Λαβρόφ στην Αθήνα: «Η Ελλάδα διέκοψε συνεργασία δεκαετιών με τη Ρωσία – Υιοθετεί αβάσιμες αντιρωσικές κατηγορίες»

Το ΕΛΚ θέλει να δημιουργήσει μηχανισμό εξουσίας στην ΕΕ – Κεντρικός έλεγχος, άμυνα και… ψαλίδι στο Green Deal

