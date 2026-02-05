Καταιγισμός στοιχείων για το… βασιλικό δίκτυο επαφών του Τζέφρι Έπσταϊν προκύπτει από τα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στα αρχεία περιλαμβάνονται εκατοντάδες γραπτά μηνύματα, emails, φωτογραφίες και βίντεο, που, σύμφωνα με τους New York Times, αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο ο Έπσταϊν αξιοποίησε τον πλούτο του και την πρόσβασή του σε ισχυρούς κύκλους για να χτίσει σχέσεις με πρόσωπα «υψηλού κύρους» και να τις μετατρέψει σε… φιλίες με ανταλλάγματα, προσφέροντας χρήματα, διαμονές, ταξίδια με ιδιωτικά τζετ και «διευκολύνσεις», και ζητώντας πρόσβαση, αναγνώριση και επιρροή.

Αν και τα αρχεία δεν αποδεικνύουν ρητά ότι οι «βασιλικοί» συνομιλητές του γνώριζαν όλες τις εγκληματικές του πράξεις πέρα από όσα είχαν ήδη γίνει γνωστά δημόσια, προκύπτει ότι πολλοί επέλεξαν να αγνοήσουν τη φήμη του, ακόμη και μετά την ποινική καταδίκη του το 2008.

Νορβηγία: Στην πριγκίπισσα Μέτε – Μάριτ «έλειπε ο τρελός της φίλος»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι αναφορές στη διάδοχο πριγκίπισσα της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ. Σύμφωνα με τα έγγραφα, υπάρχει μήνυμα στο οποίο φέρεται να γράφει στον Έπσταϊν: «Μου λείπει ο τρελός μου φίλος», σε μία περίοδο που τα εγκλήματά του ήταν ήδη γνωστά.

Τα emails που αποδίδονται στη Μέτε-Μάριτ είναι συχνά υπογεγραμμένα ως «Mm» ή «Mette m» και, πέρα από τις φιλοφρονήσεις, περιγράφουν μια οικειότητα καθημερινότητας: συζητήσεις για ψώνια, προτάσεις βιβλίων, διακοπές, προβλήματα υγείας και υποχρεώσεις.

Σε ένα email του 2012 προς τον Έπσταϊν εμφανίζεται η φράση: «You r such a sweetheart» («Είσαι τόσο γλυκός»).

Σε άλλο mail, ο Έπσταϊν γράφει ότι γνώρισε δύο Νορβηγίδες 24 και 25 ετών και προσθέτει: «Μου αρέσει το Όσλο». Η απάντηση που αποδίδεται στην πριγκίπισσα είναι χαρακτηριστική: «Τα κορίτσια είναι 24 και 25; Μου αρέσει κι εμένα το Όσλο.»

Το θέμα πήρε πολιτικές διαστάσεις στη Νορβηγία με τα Μέτε – Μάριτ να δηλώνει μετανιωμένη για τις επαφές της με τον Έπσταϊν και τον πρωθυπουργο της χώρας να δηλώνει ότι ορθώς μετανιώνει.

Οι αποκαλύψεις έρχονται σε ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για το παλάτι, καθώς την ίδια ωρα ο γιος της Μέτε-Μάριτ δικάζεται για βιασμό

Βρετανία: Από τον Άντριου στις «θερμές» επιστολές της Σάρα Φέργκιουσον

Στη Βρετανία, η υπόθεση Έπσταϊν ταλανίζει εδώ και χρόνια τη βασιλική οικογένεια λόγω της φιλίας του με τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ.

Μετά από τις εικόνες που κυκλοφόρησαν και τον δείχνουν σκυμμένο πάνω από γυναίκα ξαπλωμένη στο πάτωμα, ο Βρετανός πρωθυπουργός κάλεσε τον Άντριου να καταθέσει στο Κογκρέσο για την υπόθεση Έπσταϊν.

Ιδιαίτερο βάρος έχουν και τα emails της Σάρα Φέργκιουσον, πρώην συζύγου του Άντριου, τα οποία συνεχίζονται μετά την καταδίκη του Έπσταϊν το 2008.

Σε email του 2009 αναφέρεται ότι ο Έπσταϊν πιθανότατα πλήρωσε πτήσεις για «τη δούκισα και τα κορίτσια, από το Χίθροου στο Μαϊάμι», προφανής αναφορά στη Σάρα Φέργκιουσον και τις κόρες της, πριγκίπισσες Ευγενία και Βεατρίκη.

Το 2010, σε άλλο mail η Φέργκιουσον τον αποκαλεί «θρύλο» και γράφει: «Δεν έχω λόγια να περιγράψω την αγάπη μου, την ευγνωμοσύνη μου για τη γενναιοδωρία και την καλοσύνη σου… Είμαι στη διάθεσή σου. Απλώς παντρέψου με.»

Από την πλευρά, του Έπσταϊν προτείνει στη Φέργκιουσον να δηλώσει ότι «δεν είναι παιδόφιλος», κάτι που εκείνη δεν έκανε.

Σημειώνεται ότι η Φέργκιουσον είχε παραδεχθεί το 2011 ότι ο Έπσταϊν τη βοήθησε να αποπληρώσει χρέη και είχε ζητήσει συγγνώμη για «τρομερό σφάλμα κρίσης» επειδή είχε οποιαδήποτε σχέση μαζί του, ωστόσο, τα emails δείχνουν ότι συνέχισε τις επαφές μαζί του και στη συνέχεια.

Σαουδική Αραβία: Τα «ανοιχτά πόδια» και η «Ρωσίδα βασίλισσα ομορφιάς που θα πουλούσε την παρθενιά της»

Τα νέα αρχεία επεκτείνουν τη λίστα και σε πρόσωπα του σαουδαραβικού βασιλικού περιβάλλοντος. Κεντρικό πρόσωπο είναι ο Ρααφάτ Αλ-Σαμπάχ, σύμβουλος του βασιλικού δικαστηρίου και στενός συνεργάτης του διαδόχου του θρόνου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Η αλληλογραφία Έπσταϊν–Αλ-Σαμπάχ (κυρίως 2016–2017) δείχνει μια σχέση με και κυνισμό.

Σε μήνυμά του ο Αλ-Σαμπάχ γράφει στον Έπσταϊν: «Είμαι σίγουρος ότι εκεί ανοίγεις πολλά πόδια», ενώ ο ίδιος μοιράζεται άρθρο για «Ρωσίδα βασίλισσα ομορφιάς» που θα «πουλούσε την παρθενιά της» για 13.000 δολάρια.

Η απάντηση του Έπσταϊν ήταν: ««Επιτέλους μου στέλνεις κάτι αξιόλογο».

Παράλληλα, ο Έπσταϊν εμφανίζεται να προσφέρει: διασυνδέσεις με πρόσωπα στη Silicon Valley και αλλού, ευχές σε γιορτές, «συμβουλές» για πολιτική, επιχειρήσεις και αγορές πετρελαίου προς τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Ο Αλ-Σαμπάχ, από την πλευρά του, ζητά την άποψη του Έπσταϊν ακόμη και για την προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως προκύπτει, όταν ο Έπσταϊν ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία τον Νοέμβριο του 2016, έλαβε βοήθεια από τον κρατικό μηχανισμό που χειρίζεται επισκέπτες οι οποίοι συναντούν ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Σε μήνυμα για το ταξίδι, η βοηθός του τον ρωτά αν πρέπει να του κλείσει Four Seasons στο Ριάντ ή «αν το αναλαμβάνει ο βασιλιάς».

Ο Έπσταϊν επέδειξε στο σπίτι του φωτογραφία όπου εμφανίζεται δίπλα στον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, χωρίς να είναι σαφές πότε και πού τραβήχτηκε.

Οι σχέσεις του Έπσταϊν με πολιτικούς και δισεκατομμυριούχους έχουν προκαλέσει σκάνδαλα εδώ και χρόνια, πριν και μετά τον θάνατό του το 2019, όταν αυτοκτόνησε στη φυλακή, εν αναμονή δίκης για ομοσπονδιακές κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης.

Στη μακρά λίστα πρώην γνωριμιών του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπιλ Κλίντον, ο Μπιλ Γκέιτς και ο Έλον Μασκ, οι οποίοι συνεχίζουν, παρά τα στοιχεία, να αρνούνται ότι γνώριζαν για τις παράνομες δραστηριότητές του.

Διαβάστε επίσης:

Το ΕΛΚ θέλει να δημιουργήσει μηχανισμό εξουσίας στην ΕΕ – Κεντρικός έλεγχος, άμυνα και… ψαλίδι στο Green Deal

Βρετανία: Στα πρόθυρα της κατάρρευσης η κυβέρνηση Στάρμερ μετά τις νέες αποκαλύψεις για Έπσταϊν-Μάντελσον

Γερμανία: Από εγκεφαλική αιμορραγία λόγω ξυλοδαρμού από Έλληνα ο θάνατος ελεγκτή στους σιδηροδρόμους – Θύελλα στα social media