Γερμανία: Από εγκεφαλική αιμορραγία λόγω ξυλοδαρμού από Έλληνα ο θάνατος ελεγκτή στους σιδηροδρόμους – Θύελλα στα social media

Σοκ, θλίψη και οργή έχει προκαλέσει στη Γερμανία ο θάνατος από ξυλοδαρμό από Έλληνα μετανάστη ελεγκτή των σιδηροδρόμων (Deutsche Bahn), o οποίος του ζήτησε εισιτήριο.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 26χρονου Έλληνα ο οποίος ξυλοκόπησε τον 36χρονο ελεγκτή Σερκάν Κ. κατά τη διάρκεια ελέγχου εισιτηρίων σε τρένο στη νοτιοδυτική Γερμανία, κοντά στο Λάντστουλ. Οι αρχές αναφέρουν ότι το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας, κοντά στην περιοχή του Λάντστουλ, κοντά στο Κάιζερσλαουτερν, όταν ο 36χρονος ελεγκτής τουρκικής καταγωγής, ζήτησε από τέσσερις επιβάτες να επιδείξουν τα εισιτήριά τους.

Ένας από αυτούς δεν διέθετε έγκυρο εισιτήριο και του ζητήθηκε να αποβιβαστεί από το τρένο. Την ώρα που το τρένο ξεκινούσε, ο 26χρονος επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στον ελεγκτή, χτυπώντας τον επανειλημμένα με γροθιές στο κεφάλι. Ο ελεγκτής κατέρρευσε σοβαρά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου και πέθανε περίπου 24 ώρες αργότερα.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της νεκροψίας, που ανακοίνωσε η Εισαγγελία του Ζάαρμπρυκεν, ο θάνατός του οφείλεται σε εγκεφαλική αιμορραγία, αποτέλεσμα των χτυπημάτων στο κεφάλι που δέχθηκε. Όπως διευκρινίστηκε, ο δράστης χρησιμοποίησε μόνο τα χέρια του, χωρίς μαχαίρι ή άλλο επικίνδυνο αντικείμενο.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο 26χρονος είναι Έλληνας υπήκοος, χωρίς μόνιμη δηλωμένη κατοικία στη Γερμανία. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε, διαμένει στο Λουξεμβούργο. Μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ η υπόθεση διερευνάται ως ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από το εσωτερικό του τρένου.

Ο θάνατος του 36χρονου προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στους εργαζομένους των σιδηροδρόμων στη Γερμανία. Την Τετάρτη τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή σε σιδηροδρομικούς σταθμούς σε όλη τη χώρα, μετά από κάλεσμα του συνδικάτου EVG. Η διευθύνουσα σύμβουλος της Deutsche Bahn, Έβελιν Πάλα, τόνισε ότι «καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτή τη φρικτή πράξη βίας και τον εντελώς παράλογο θάνατο του συναδέλφου μας. Σήμερα είναι μια σκοτεινή ημέρα για τους εργαζομένους στους σιδηροδρόμους σε ολόκληρη τη χώρα».

Ο Σερκάν Κ. εργαζόταν εδώ και 15 χρόνια στη Deutsche Bahn και ζούσε στο Λούντβιχσχαφεν. Ήταν πατέρας δύο αγοριών, ηλικίας 11 και 13 ετών σε μονογονεϊκή οικογένεια και συγγενείς και φίλοι τον περιέγραψαν ως έναν ήρεμο, ευγενικό και πρόθυμο άνθρωπο, με έντονη κοινωνική δράση. Μάλιστα, στα τελευταία του γενέθλια είχε ζητήσει αντί για δώρα να συγκεντρωθούν χρήματα για τη στήριξη της αντικαρκινικής βοήθειας.

Εν τω μεταξύ, στα social media με αφορμή το αποτρόπαιο περιστατικό ξεχύθηκε ρατσιστικός οχετός, με δεκάδες ακροδεξιούς λογαριασμούς να απαιτούν την απέλαση όλων των μεταναστών από τη Γερμανία και πολλούς περισσότερους να ζητούν την αύξηση των μέτρων ασφαλείας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως φαίνεται ενδεικτικά παρακάτω.

