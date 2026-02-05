search
ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026 17:02
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.02.2026 09:04

Ο Βανς «καρφώνει» τους Ευρωπαίους: «Ιδιωτικά λένε ναι σε παραχωρήσεις, δημόσια δεν… συνεργάζονται με τις ΗΠΑ» (video)

05.02.2026 09:04
vance new

Νέα επίθεση προς τους Ευρωπαίους κατηγορώντας τους για διπρόσωπη στάση εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, μιλώντας την Τετάρτη στη δημοσιογράφο Μέγκιν Κέλι.

Ερωτηθείς για τη στάση της Ευρώπης απέναντι στη χώρα του, ο Βανς είπε γελώντας ότι «οι Ευρωπαίοι ιδιωτικά είναι τόσο φιλικοί και πρόθυμοι να κάνουν πολλές παραχωρήσεις, αλλά στη συνέχεια επιτίθενται δημοσίως και λένε:

«Δεν θα συνεργαστούμε με τους Αμερικανούς. Δεν θα κάνουμε τίποτα με τους Αμερικανούς”».

«Λυπάμαι. Είναι όλα ψεύτικα. Το αφήγημα ότι δεν κάνουν υποχωρήσεις και συμβιβασμούς προς τις
ΗΠΑ δεν είναι αληθινό» συμπλήρωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Στην ίδια συνέντευξη προειδοποίησε ότι αν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικό όπλο, αυτό θα πυροδοτούσε μια αντίστοιχη κούρσα εξοπλισμών σε ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Αν οι Ιρανοί αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, ξέρετε ποιοι θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο την επόμενη μέρα; Οι Σαουδάραβες και μετά κάποιοι άλλοι στα αραβικά κράτη του Κόλπου», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείσιμο«Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Αυτός είναι ο δηλωμένος πολιτικός στόχος του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που θα κάνει ο πρόεδρος Τραμπ είναι να κρατήσει ανοιχτές τις επιλογές του. Θα μιλήσει με όλους. Θα προσπαθήσει να επιτύχει ό,τι μπορεί με μη στρατιωτικά μέσα. Αν θεωρήσει ότι η στρατιωτική επέμβαση είναι η μόνη επιλογή, τότε τελικά θα κάνει αυτή την επιλογή» συμπλήρωσε.

Όσον αφορά το μέλλον του Ιράν, ο Βανς ανέφερε πως «σε έναν τέλειο κόσμο, θα μου άρεσε πολύ αν μια ομάδα Ιρανών που αγαπούν την ελευθερία… αναλάμβαναν την εξουσία στη χώρα τους και είχαν μια κυβέρνηση που θα ήταν πολύ πιο φιλική προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής; … Σίγουρα αυτό θα ήταν καλό».

Διαβάστε επίσης

Ποινή έως 20 χρόνια αντιμετωπίζει ο Ιμάμογλου: Τον κατηγορούν ακόμα και για κατασκοπεία

Σε δίκη ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ – «Έχω ακραία ανάγκη για επιβεβαίωση» υποστήριξε – Αρνείται τις κατηγορίες

Νέα Υόρκη: H εντυπωσιακή εικόνα από δορυφόρο με τον ποταμό Χάντσον… παγοδρόμιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tow
ΣΙΝΕΜΑ

«Tow»: Μια «οδύσσεια» επιβίωσης για τη Rose Byrne στη νέα της ταινία (photo/video)

stellantis_0502_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Stellantis αντιμετωπίζει καθυστερήσεις στη παραγωγή των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της Peugeot λόγω προβλημάτων στο εργοστάσιο μπαταριών

plevris_zoi_0502_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανταλλαγή καρφιών μεταξύ Ζωής – Πλεύρη στο παρά ένα της ψήφισης του νομοσχεδίου για τη νόμιμη μετανάστευση

diarroh
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Η ρωγμή από την οποία ξεκίνησε η διαρροή προπανίου – Φωτογραφικό ντοκουμέντο 

xios nosokomeio 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: Bαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η αιτία θανάτου των θυμάτων – Ολοκληρώθηκαν οι νεκροτομές  

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Διαφάνεια»: Ο Τσίπρας έφτιαξε πλατφόρμα για να αποκαλύπτει όσα δεν βάζει η κυβέρνηση στη Διαύγεια

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: «Ο χωρισμός ήταν δική μου απόφαση και είναι οριστικός» (Video)

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

aeras- xeimonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Καρφάκια» Κολυδά για… νεότερους μετεωρολόγους: Οι βροχές δεν είναι έκτακτο γεγονός, ειδικά τον χειμώνα

Sahara
ΚΟΣΜΟΣ

Χαμένες στην άμμο: Μούμιες 7.000 ετών που βρέθηκαν στη Σαχάρα ανήκουν σε άγνωστη γενεαλογική γραμμή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026 17:02
tow
ΣΙΝΕΜΑ

«Tow»: Μια «οδύσσεια» επιβίωσης για τη Rose Byrne στη νέα της ταινία (photo/video)

stellantis_0502_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Stellantis αντιμετωπίζει καθυστερήσεις στη παραγωγή των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της Peugeot λόγω προβλημάτων στο εργοστάσιο μπαταριών

plevris_zoi_0502_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανταλλαγή καρφιών μεταξύ Ζωής – Πλεύρη στο παρά ένα της ψήφισης του νομοσχεδίου για τη νόμιμη μετανάστευση

1 / 3