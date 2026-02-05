Ο Βανς «καρφώνει» τους Ευρωπαίους: «Ιδιωτικά λένε ναι σε παραχωρήσεις, δημόσια δεν… συνεργάζονται με τις ΗΠΑ» (video)

Νέα επίθεση προς τους Ευρωπαίους κατηγορώντας τους για διπρόσωπη στάση εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, μιλώντας την Τετάρτη στη δημοσιογράφο Μέγκιν Κέλι.

Ερωτηθείς για τη στάση της Ευρώπης απέναντι στη χώρα του, ο Βανς είπε γελώντας ότι «οι Ευρωπαίοι ιδιωτικά είναι τόσο φιλικοί και πρόθυμοι να κάνουν πολλές παραχωρήσεις, αλλά στη συνέχεια επιτίθενται δημοσίως και λένε:

Vance: The Europeans, they're so friendly in private and they're willing to make a lot of accommodations and then publicly they attack us and they say, “We're not going to work with the Americans. We're not going to do anything with the Americans.”

«Δεν θα συνεργαστούμε με τους Αμερικανούς. Δεν θα κάνουμε τίποτα με τους Αμερικανούς”».

«Λυπάμαι. Είναι όλα ψεύτικα. Το αφήγημα ότι δεν κάνουν υποχωρήσεις και συμβιβασμούς προς τις

ΗΠΑ δεν είναι αληθινό» συμπλήρωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Στην ίδια συνέντευξη προειδοποίησε ότι αν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικό όπλο, αυτό θα πυροδοτούσε μια αντίστοιχη κούρσα εξοπλισμών σε ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Αν οι Ιρανοί αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, ξέρετε ποιοι θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο την επόμενη μέρα; Οι Σαουδάραβες και μετά κάποιοι άλλοι στα αραβικά κράτη του Κόλπου», είπε χαρακτηριστικά.

«Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Αυτός είναι ο δηλωμένος πολιτικός στόχος του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που θα κάνει ο πρόεδρος Τραμπ είναι να κρατήσει ανοιχτές τις επιλογές του. Θα μιλήσει με όλους. Θα προσπαθήσει να επιτύχει ό,τι μπορεί με μη στρατιωτικά μέσα. Αν θεωρήσει ότι η στρατιωτική επέμβαση είναι η μόνη επιλογή, τότε τελικά θα κάνει αυτή την επιλογή» συμπλήρωσε.

Όσον αφορά το μέλλον του Ιράν, ο Βανς ανέφερε πως «σε έναν τέλειο κόσμο, θα μου άρεσε πολύ αν μια ομάδα Ιρανών που αγαπούν την ελευθερία… αναλάμβαναν την εξουσία στη χώρα τους και είχαν μια κυβέρνηση που θα ήταν πολύ πιο φιλική προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής; … Σίγουρα αυτό θα ήταν καλό».

