05.02.2026 15:51

Στην κατάσχεση δύο τάνκερ προχώρησαν οι Φρουροί της Επανάστασης – Δείτε βίντεο από την επιχείρηση

05.02.2026 15:51
tanker_new

Το ναυτικό τμήμα του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν ανακοίνωσε ότι κατέσχεσε δύο «πλοία λαθρεμπορίας καυσίμων» κοντά στο νησί Φαρσί στον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με το Tasnim News, το οποίο συνδέεται με το IRGC, περισσότερα από ένα εκατομμύριο λίτρα (270.000 γαλόνια) λαθραίων καυσίμων ανακαλύφθηκαν στα δύο πλοία και τα 15 μέλη του ξένου πληρώματος παραπέμφθηκαν στις αρχές για νομικές διαδικασίες.

Σημείωσε ότι τα πλοία έκαναν λαθρεμπόριο καυσίμων ως μέρος ενός δικτύου τους τελευταίους μήνες, αλλά εντοπίστηκαν από τις ναυτικές δυνάμεις του IRGC.

Οι ιρανικές δυνάμεις στοχοποιούν τακτικά δεξαμενόπλοια που η Τεχεράνη κατηγορεί ότι συμμετέχουν στο παράνομο εμπόριο στον Κόλπο και στο Στενό του Ορμούζ, ένα βασικό κόμβο για τις παγκόσμιες μεταφορές πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η κατάσχεση είναι η τελευταία σε μια σειρά παρόμοιων περιστατικών τους τελευταίους μήνες.

Οι τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων στο Ιράν είναι από τις χαμηλότερες στον κόσμο, καθιστώντας το λαθρεμπόριο καυσίμων σε άλλες χώρες ιδιαίτερα κερδοφόρο.

