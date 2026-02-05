«Ναι» από το Ιράν σε διερυμένες συνομιλίες με τις ΗΠΑ αλλά στο Ομάν – Υποχωρήσεις από τις δύο πλευρές μετά την διπλωματική ένταση

Υποχώρησε η Τεχεράνη σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times και αποδέχεται την ατζέντα διευρυμένων συνομιλιών με τις ΗΠΑ ενώ είχε προηγηθεί ένα σκληρό μπρα ντε φερ, με το Ιράν να απαιτεί αποκλειστικές συνομιλίες με τους αμερικανούς και μόνο για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Έτσι, εκτός από το πυρηνικό πρόγραμμα, στο τραπέζι θα βρεθούν οι βαλλιστικό πύραυλοι καθώς και ο ρόλος των περιφερειακών του συμμάχων.

Ταυτόχρονα, φαίνεται να έχει κλειδώσει η τοποθεσία των συνομιλιών καθώς το Ιράν είχε απορρίψει την Τουρκία και πλέον η συνάντηση θα γίνει στο Ομάν.

Η Τεχεράνη φέρεται να έκανε την παραχώρηση αυτή αφού «όλοι προχώρησαν σε μικρές υποχωρήσεις», έπειτα από την έντονη αντιπαράθεση την Τετάρτη και που οδήγησε τις δύο πλευρές να ακυρώσουν προσωρινά τις συνομιλίες.

Οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ αναμένεται πάντως να παραμείνουν επικεντρωμένες κυρίως στο πυρηνικό πρόγραμμα και τις δυνατότητες του Ιράν, σημειώνουν οι New York Times.

Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν κόντεψαν να καταρρεύσουν λόγω της διαφωνίας για το εύρος της ατζέντας. Η ιρανική πλευρά απαιτούσε να συζητηθεί αποκλειστικά το πυρηνικό ζήτημα, ενώ οι ΗΠΑ ήθελαν να τεθούν στο τραπέζι και οι βαλλιστικοί πύραυλοι, τα περιφερειακά δίκτυα πληρεξουσίων του Ιράν και άλλα ζητήματα ασφαλείας.

