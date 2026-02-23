search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026 11:51
ΕΛΛΑΔΑ

23.02.2026 10:36

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Τουλάχιστον 600 τα περιστατικά μέθης και τραυματισμών

23.02.2026 10:36
Είναι το μεγαλύτερο καρναβάλι της Ελλάδας αλλά δυστυχώς υπάρχουν και δυσάρεστα περιστατικά σε αυτό. Πρόκειται για το καρναβάλι της Πάτρας.

Ειδικότερα εκατοντάδες ήταν τα περιστατικά που αντιμετώπισε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια του τριημέρου της Αποκριάς.

Σύμφωνα με το tempo24.news, εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, μαζί με 180 εθελοντές αντιμετώπισαν περισσότερα από 600 περιστατικά μέθης και τραυματισμών στον σταθμό Πρώτων Βοηθειών στην πλατεία Γεωργίου, όπου είχε στηθεί υπαίθριο ιατρείο.

Συγκεκριμένα την Παρασκευή και το Σάββατο αντιμετώπισαν 223 περιστατικά, ενώ την Κυριακή ξεπέρασαν τα 400 τα άτομα που πέρασαν από το υπαίθριο ιατρείο, και σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε η διακομιδή τους στα νοσοκομεία.

Μάλιστα όπως επισήμανε ο κ. Χαλιώτης, υπεύθυνος ναυαγοσωστών και Σαμαρειτών Διασωστών του ΕΕΣ, τη νύχτα της Κυριακής και τα ξημερώματα της Δευτέρας αυξήθηκαν τα περιστατικά ξυλοδαρμών.

