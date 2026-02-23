Τεράστιες λαγάνες από τα Χανιά μέχρι την Κοζάνη και από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Ηλιούπολη (Video)

Τεράστιες λαγάνες παρασκευάζονται και φέτος σε κάθε γωνιά της χώρας, με τους αρτοποιούς να προετοιμάζονται ήδη από χθες.

Για 27η χρονιά ο φούρνος του κ. Δημητρουλάκη στα Χανιά τήρησε το έθιμο και παρασκεύασε την τεράστια λαγάνα 70 κιλών και 4 μέτρων. Ο κόσμος εντυπωσιασμένος τη φωτογραφίζει και την περιμένει κάθε χρόνο μας είπε ο κ. Δημητρουλάκης.

Έψησαν λαγάνα δύο μέτρων και 130 κιλών στη Θεσσαλονίκη

Μία τεράστια λαγάνα ύψους δύο μέτρων και βάρους 130 κιλών έψησε αρτοποιός στη Θεσσαλονίκη.

Από τη λαγάνα δεν έλειψε και η… απαραίτητη δόση ΠΑΟΚ, με τον ιδιοκτήτη του αρτοποιείου στον Εύοσμο, Ρωμαίο Ελευθεριάδη, να έχει σχηματίσει και δύο δικέφαλους αετούς, που συμβολίζουν τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ.

«Είναι παράδοση για εμάς. Το κάνουμε κάθε χρόνο, αλλά φέτος επειδή ο ΠΑΟΚ γιορτάζει τα 100 χρόνια βάλαμε και δύο δικεφάλους αετούς, έναν άσπρο και έναν μαύρο, όπως τα χρώματα της ομάδας», ανέφερε ο κ. Ελευθερίαδης.

Λαγάνα… γίγας στην Κοζάνη βάρους 30 κιλών

Μία λαγάνα 30 κιλών, με σατιρικά μηνύματα κλέβει τις εντυπώσεις στην Κοζάνη, η οποία παρασκευάζεται από αρτοποιό της περιοχής εδώ και 25 χρόνια.

Η μεγαλύτερη λαγάνα των Νοτίων Προαστίων στην Ηλιούπολη

Δεκαέξι μέτρα και 120 κιλά είναι η λαγάνα που παρασκευάστηκε στην Ηλιούπολη και αποτελεί τη μεγαλύτερη λαγάνα των νοτίων προαστίων. Η λαγάνα θα διατεθεί στους πολίτες της Ηλιούπολης στον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας στο Χαλικάκι.

Διαβάστε επίσης:

Φιλοπάππου: Γέμισε ο λόφος με πολύχρωμους χαρταετούς

Λαμία: Συνεχίζονται για 3η μέρα οι έρευνες για τον αγνοούμενο 74χρονο στο Βελούχι

Τραμ: Αλλάζει από την Τρίτη μέχρι τις 9 Μαρτίου ο τερματικός σταθμός της γραμμής 6