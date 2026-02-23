Φιλοπάππου: Γέμισε με πολύχρωμους χαρταετούς ο λόφος – Πλήθος κόσμου και στο Σέιχ Σου (Photos)

Στον λόφο του Φιλοπάππου βρίσκονται από νωρίς το πρωί οι Αθηναίοι προκειμένου να πετάξουν χαρταετό, τιμώντας το έθιμο της Καθαράς Δευτέρας.

Μικροί και μεγάλοι ξεκίνησαν τις προσπάθειες, έχοντας σύμμαχό τους τον καιρό.

Με φόντο την Ακρόπολη και την πόλη, πολύχρωμοι χαρταετοί υψώθηκαν στον ουρανό, δημιουργώντας ένα χαρούμενο σκηνικό.

Δούκας: Γεμίσαμε τον αθηναϊκό ουρανό με χρώμα

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, γιόρτασε τα Κούλουμα μαζί με τους πολίτες της πόλης.

«Καλή Σαρακοστή από τον Λόφο του Φιλοπάππου! Κρατήσαμε ζωντανή μια παράδοση ετών και γεμίσαμε τον αθηναϊκό ουρανό με χρώμα, χαρταετούς και χαμόγελα. Γιορτάσαμε τα Κούλουμα όλοι μαζί, σε έναν ανοιχτό δημόσιο χώρο, με μουσική, αυθεντικό νησιώτικο γλέντι. Ένα μεγάλο παραδοσιακό αντάμωμα χαράς, ενότητας και αισιοδοξίας. Και του χρόνου, ραντεβού πάλι εδώ!», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook.

Γιόρτασαν τα Κούλουμα στο Σέιχ Σου

Με μοίρασμα δωρεάν χαρταετών, λαγάνες, φασολάδες, σαρακοστιανά εδέσματα, με μουσική και χορό γιόρτασαν τα Κούλουμα στον δήμο Θεσσαλονίκης. Επίκεντρο για μια ακόμη χρονιά ήταν το δάσος του Σέιχ Σου, όπου συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες επισκέπτες, απόλαυσαν την ηλιόλουστη μέρα και ο ουρανός της πόλης γέμισε πολύχρωμους χαρταετούς.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης επισκέφθηκε το Σέιχ Σου, συνομίλησε με πολίτες και αντάλλαξε ευχές για τη Σαρακοστή.

Ο κ. Αγγελούδης σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τόνισε ότι «ύχομαι να πετάξουν ψηλά οι αετοί και μαζί με αυτούς να σηκώσουμε ακόμη πιο ψηλά τη Θεσσαλονίκη μας, ακόμη και κόντρα στον άνεμο! Καλή Σαρακοστή, με υγεία, χαρά και αισιοδοξία!».

Εκδηλώσεις οργανώθηκαν στο Θεατράκι του Κέντρου Πολιτισμού Τούμπας, στο Άλσος Νέας Ελβετίας και στην Τριανδρία, στην αυλή του πρώην 1ου Δημοτικού Σχολείου.

