Βελούχι: Εντοπίστηκε σορός – Εξετάζεται αν ανήκει στον 74χρονο ορειβάτη που αγνοειται

Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε χαράδρα στο Βελούχι μετά από έρευνες τριών ημερών.

Η επιχείρηση ανάσυρσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζεται αν ανήκει στον 74χρονο αγνοούμενο ορειβάτη.

Ο 74χρονος συμμετείχε σε 17μελή ομάδα ορειβατών από τον Φυσιολατρικό Όμιλο Πειραιά, που είχε μεταβεί στην περιοχή με σκοπό την ανάβαση στην «Ψηλή Κορφή» που είναι και η κορυφή του βουνού. Κατά τη διάρκεια της ανάβασης, ο 74χρονος ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ότι δεν θα συνεχίσει μέχρι την κορυφή και πως θα παραμείνει σε συγκεκριμένο σημείο, περιμένοντας την επιστροφή τους.

Ωστόσο, όταν οι υπόλοιποι ορειβάτες επέστρεψαν, δεν τον βρήκαν στο προκαθορισμένο σημείο. Παρά τις άμεσες αναζητήσεις που πραγματοποίησαν στην ευρύτερη περιοχή, δεν κατέστη δυνατό να τον εντοπίσουν. Η ανησυχία τους εντάθηκε όταν διαπίστωσαν ότι το κινητό του τηλέφωνο χτυπούσε κανονικά, χωρίς όμως να απαντά στις κλήσεις. Τότε ειδοποίησαν τις Αρχές, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από την Ευρυτανία, ενώ ενισχύθηκαν από ειδικές ομάδες της 7ης ΕΜΑΚ από τη Λαμία και της 8ης ΕΜΑΚ από τη Λάρισα. Παράλληλα, συνέδραμαν εθελοντικές διασωστικές ομάδες, καθώς και τρία drones, δύο ιδιωτών και ένα της Πυροσβεστικής που επιχείρησαν να εντοπίσουν ίχνη του αγνοούμενου από αέρος.

Οι καιρικές συνθήκες, ωστόσο, δυσκόλεψαν σημαντικά το έργο των διασωστών. Στο Βελούχι επικρατούν από νωρίς το Σάββατο έντονα φαινόμενα με πυκνή και σφοδρή χιονόπτωση, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη την κίνηση στο βουνό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για τον λόγο αυτό, οι επίγειες έρευνες ανεστάλησαν προσωρινά, με τις δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή και να συντονίζουν τις επόμενες κινήσεις τους, ώστε με το πρώτο φως της ημέρας να συνεχιστεί η επιχείρηση εντοπισμού.

