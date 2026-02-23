Καισαριανή: Αυτός είναι ο λοχίας των ναζί που φωτογράφησε την εκτέλεση των 200 (photos)

Για πρώτη φορά έρχεται στο φως της δημοσιότητας το πρόσωπο του λοχία Χέρμαν Χόιερ, ο οποίος κατέγραψε με τον φακό του την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών από τους ναζί, την Πρωτομαγιά του 1944 στην Καισαριανή.

Στο ιστορικό ντοκουμέντο που παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» από το αναρτηθέν υλικό του βέλγου συλλέκτη, Τιμ ντε Κρεν, με τη βοήθεια του ερευνητή και συλλέκτη Αλέξιου Γ. Κατεφίδη εντοπίζεται και παρουσιάζεται για πρώτη φορά το πρόσωπο που αποτύπωσε την απόδειξη του εγκλήματος.

Τον λοχία του Τάγματος 1012, Χέρμαν Χόιερ, με καταγωγή από το Μπίρκενφιλντ της Γερμανίας, ο οποίος με μια φωτογραφική μηχανή στα χέρια γέμισε φιλμ με εικόνες από τα μέρη που πέρασε ως κατακτητής -π.χ. τον Ισθμό της Κορίνθου, την Πάτρα, το Χαϊδάρι-, αλλά και τεκμηριώνει ιστορικά ντοκουμέντα.

Από την υποδοχή του υποστράτηγου της Βέρμαχτ, Φραντς Κρεχ, με υδροπλάνο στην ενέδρα που κόστισε τη ζωή του, όπως και σε τέσσερις στρατιώτες-συνοδούς του, στην κηδεία τους στην Αθήνα (βλέπουμε τις εικόνες από τα φέρετρα που είναι καλυμμένα με τη σημαία του Γ’ Ράιχ), στη διαταγή των «αντιποίνων», τις σχετικές δημοσιεύσεις και την εκτέλεση των 200 πατριωτών στην Καισαριανή.

Η φωτογραφία αυτή, όπως εξηγεί στο «ΘΕΜΑ» ο κ. Κατεφίδης, προέρχεται από ένα βραχύ χρονικό διάστημα στο οποίο ο Χόιερ, όπως προκύπτει, νοσηλεύτηκε στο Αρσάκειο. Ο γερμανός λοχίας, για τον οποίο αρχικά υπήρχε σύγχυση με τον λοχαγό Χέρμαν Οτο Χόιερ, έχει τραβήξει με τη μικρή φωτογραφική του μηχανή -πιθανότατα Leica- 262 φωτογραφίες που διασώζονται: κάποιες από το Αρσάκειο, πολλές από το Τάγμα/Φρουρά 1012 ή 1012 Festungs-Batallion με έδρα τη Μαλακάσα, το οποίο σε μεγάλο βαθμό αποτελούνταν από «ανεπιθύμητους», τα Ισθμια, αλλά και από όλα τα μέρη που πέρασε.

Με βάση το βιογραφικό του Χόιερ -προκύπτει από το solderbuch (στρατιωτικό βιβλιάριο), το οποίο έχει στη διάθεσή του ο πωλητής των φωτογραφιών-, ο λοχίας συμμετείχε στον πόλεμο με αυτό τον βαθμό και ως διμοιρίτης από το 1939 και τη γερμανική επίθεση στην Πολωνία. Ο Χόιερ είχε πλούσια πολεμική δράση, αφού υπηρέτησε στη Γραμμή Ζίγκφριντ και στις εκστρατείες σε Ολλανδία, Βέλγιο και Γαλλία.

Ακολούθησε μια περίοδος απραξίας, καθώς αποστρατεύτηκε το καλοκαίρι του 1940 και επέστρεψε στη δράση επιστρατευόμενος τον Σεπτέμβριο του 1943. Στα τέλη εκείνης της χρονιάς συμμετείχε στην εκστρατεία στη Γιουγκοσλαβία και στον Στρατό Κατοχής στην Ελλάδα. Από τη χώρα μας και τα Βαλκάνια αποχώρησε τον Σεπτέμβριο του 1944, ημερομηνία κατά την οποία έχει φωτογραφίσει, μεταξύ άλλων, και τον Ισθμό της Κορίνθου μόλις έναν μήνα πριν τον ανατινάξουν οι Γερμανοί αποχωρώντας από την Ελλάδα. Σύμφωνα με τον πωλητή, ο λοχίας επέζησε του πολέμου.

