ΕΛΛΑΔΑ

23.02.2026 15:13

Στο Περιστέρι έψησαν τη μεγαλύτερη λαγάνα στην Ελλάδα: Πάνω από 300 κιλά αλεύρι για την παρασκευή της (photos)

23.02.2026 15:13
lagana

Τη μεγαλύτερη λαγάνα στην Ελλάδα έφτιαξε η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων (ΣΑΑΠΠ), σε συνεργασία με τον Δήμο Περιστερίου για την Καθαρά Δευτέρα.

Για την παρασκευή της χρησιμοποιήθηκαν περί τα 320 κιλά αλεύρι τεσσάρων ποικιλιών, 80 κιλά εκλεκτό σουσάμι, 30 λίτρα σησαμέλαιο, 22 κιλά ταχίνι, αλάτι, ζάχαρη και μαγιά. 

Το πρώτο κομμάτι έκοψε  ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης και ευχήθηκε «καλή Σαρακοστή σε όλους, με υγεία, αισιοδοξία, χαμόγελο σε πείσμα των καιρών».

Ακολούθησε γλέντι με τη Γωγώ Τσαμπά.

Διαβάστε επίσης

Τεράστιες λαγάνες από τα Χανιά μέχρι την Κοζάνη και από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Ηλιούπολη (Video)

Φιλοπάππου: Γέμισε με πολύχρωμους χαρταετούς ο λόφος – Πλήθος κόσμου και στο Σέιχ Σου (Photos)

Αλευρομουτζούρωμα: Φούμο, αλεύρι και «πόλεμος» – Από που κρατάει το έθιμο που αναβιώνει στο Γαλαξίδι

