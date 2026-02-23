search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026
ΕΛΛΑΔΑ

23.02.2026

Αλευρομουτζούρωμα: Φούμο, αλεύρι και «πόλεμος» – Από που κρατάει το έθιμο που αναβιώνει στο Γαλαξίδι

Αναβιώνει και φέτος, όπως και κάθε χρόνο, το έθιμο του Αλευρομουτζουρώματος στο Γαλαξίδι, με χιλιάδες επισκέπτες και περισσότερες από 3.000 σακούλες αλεύρι έτοιμες για τον «πόλεμο» της Καθαράς Δευτέρας. Το αποκριάτικο δρώμενο, με ρίζες που χάνονται στους αιώνες, συγκεντρώνει ολοένα και μεγαλύτερη συμμετοχή, με τις κρατήσεις στην ευρύτερη περιοχή να έχουν φτάσει στο απόλυτο.

Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, Σπύρος Μπαρλιακός, μίλησε στην ΕΡΤ για το έθιμο με διονυσιακά στοιχεία, που ξεκίνησε «χρόνια, πάρα πολλά πριν, αιώνες», τα οποία πέρασαν από το Βυζάντιο και έφτασαν έως τις μέρες μας μέσω της ναυτικής παράδοσης της πόλης.

Η περίοδος από το 1830 έως το 1900, όταν τα καράβια αναχωρούσαν για μακρινά ταξίδια, συνδέθηκε με αποχαιρετιστήρια γλέντια, που διατήρησαν το έθιμο ζωντανό.

Όπως επισημάνθηκε, από τον κ. Μπαρλιακό το Αλευρομουτζούρωμα πραγματοποιείται αδιάλειπτα, με εξαίρεση δύο χρονιές, σε περιόδους πολέμου. Υπάρχουν μάλιστα μαρτυρίες πριν από την Επανάσταση, από περιηγητή που κατέγραψε το έθιμο στο Γαλαξίδι. Τονίστηκε επίσης ότι η πόλη ήταν αμιγώς χριστιανική, γεγονός που επέτρεψε τη διατήρηση των ηθών και εθίμων.

Πώς μπορείτε να λάβετε μέρος

Οι συμμετέχοντες καλούνται να φορούν παλιά ρούχα – «όχι φόρμες, γιατί οι φόρμες θα μας χαλάσουν το έθιμο» – με στόχο τη διατήρηση της αυθεντικότητας. Σακούλες με αλεύρι θα διανέμονται στη δυτική είσοδο της πόλης, ενώ από τις 14:30 ξεκινά ο «αλευρόμυλος», με χρωματιστό αλεύρι, μουσική και μεγάλο πάρτι στην παραλία.

Ήδη έχουν ετοιμαστεί περισσότερες από 2.500 με 3.000 σακούλες αλεύρι το οποίο όμως ποτές δεν είναι αρκετό, αφού ο κόσμος μετά για επιπλέον ποσότητες στρέφεται σε… φούρνους και σούπερ μάρκετ. Και τελικά το δρώμενο ολοκληρώνεται «όταν σταματήσουν οι αντοχές».

Παρά τις χιλιάδες σακούλες που χρησιμοποιούνται, ο καθαρισμός ολοκληρώνεται σε λίγες ώρες. Από το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας ξεκινά η επιχείρηση καθαριότητας, με μηχανήματα και συνεργεία, ενώ μέχρι τις 8-9 το πρωί της Τρίτης η πόλη είναι «πεντακάθαρη». Όπως σημειώθηκε από τον κ. Μπαρλιακό, «αν κάποιος έχει έρθει την προηγούμενη μέρα και ξανάρθει την Τρίτη, δεν θα έχει καταλάβει ότι έχει γίνει αυτός ο πόλεμος». Συνολικά, συγκεντρώνονται περισσότερα από τρία έως τέσσερα φορτηγά αλεύρι από τους δρόμους.

Πληρότητα σε όλη την περιοχή

Η τουριστική κίνηση κορυφώνεται το τριήμερο της Αποκριάς. Οι κρατήσεις είναι πλήρεις, όχι μόνο στο Γαλαξίδι αλλά και σε γειτονικές περιοχές, από τους Δελφούς έως και τη Ναύπακτο. Επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό προγραμματίζουν τις υποχρεώσεις τους ώστε να βρίσκονται εκείνη την ημέρα στην πόλη, ενώ τα τοπικά σπίτια φιλοξενούν φίλους και συγγενείς.

Το Αλευρομουτζούρωμα, με τη μουσική, τα χρώματα και τη μαζική συμμετοχή, αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για την Αποκριά στη Στερεά Ελλάδα, προσελκύοντας κάθε χρόνο και περισσότερους συμμετέχοντες.

1 / 3